虐柯基片瘋傳！手搖飲老闆配偶發聲明：看影片才知情，已帶犬貓分居

社會中心／程正邦報導

虐狗案涉事男子為台北市中山區連鎖手搖飲加盟店負責人。（圖／翻攝自Threads）

牙醫配偶切割：對其個人行為深感憤怒 呼籲勿遷怒診所

近日社群平台瘋傳一段疑似虐待柯基犬的影片，引發社會公憤。涉事男子為台北市中山區連鎖手搖飲加盟店負責人，事件曝光後，其配偶、同時經營牙醫診所的牙醫飽受外界「出征」壓力。對此，該牙醫於今日（12日）緊急發表聲明，與涉案配偶的行為劃清界線。

該牙醫在聲明中嚴正指出，配偶詹先生涉及虐待寵物柯基犬的事件，純屬詹先生的個人行為，與其經營的牙醫診所完全無關，應由詹先生自行承擔一切法律責任，懇請社會大眾勿遷怒於無辜的牙醫診所。她強調：「本人珍愛寵物柯基犬，對配偶的行為深感憤怒，絕不容忍。」儘管如此，她仍基於配偶身份，就詹先生的觸法行為向社會大眾致歉，並承諾將督促詹先生面對法律責任。

廣告 廣告

茶聚加盟店負責人涉嫌虐狗引發關注。（圖／翻攝自Threads）

發現後即刻救援：柯基犬已安置寵物旅館 貓咪亦安全帶離

聲明中，牙醫配偶強調，自己是在網路上看到虐待影片時才知道此事，事件發生時她並不在場。得知情況後，她立即趕回家中處理，並在第一時間將愛犬帶離，安置於能妥善照料其安全的寵物旅館。她承諾將擔保愛犬後續的安全並負起全部照顧責任。

據悉，在牙醫通報動保專線後，北市動保處已派員至寵物旅館進行檢傷。同時，聲明中也提到，家中的寵物貓咪並未受到虐待，目前亦已安全帶離原住處，並找到安置地點，請社會大眾不用擔心。

她進一步表示，由於事發突然，她有許多後續事宜必須處理，包括尋覓可養寵物的新住處並與詹先生分居。她解釋先前因無法即時回應網友留言而暫時隱蔽處理，懇請各界給予其處理時間。

受虐柯基犬已被暫時安置於寵物旅館。（圖／台北市動保處提供）

北市動保處零容忍：已緊急安置柯基犬 違者最高可罰7.5萬元

台北市動保處證實，今（12）日凌晨即接獲民眾通報社群網路流傳「連鎖飲料店主疑似虐待柯基犬」事件，隨即啟動受理動物虐待案件處理流程。動保處查證，畫面中的飼主不僅以激烈言語喝斥，還做出拋擲衛生紙捲及持清潔用具揮擊柯基犬的行為，導致犬隻因極度恐懼而畏縮至角落發抖。經查，行為人確為本市中山區的連鎖飲料店加盟店主。

動保處表示，涉案柯基犬已於昨（11）日緊急被帶離，安置於寵物旅館，動保處已依《台北市動物保護自治條例》及《動物保護法》第14條規定，對柯基犬進行緊急安置及檢傷。

動保處強調，依據《動物保護法》第5條規定，飼主對動物應避免騷擾、虐待或傷害，違者將依同法第30條規定查處，最重可處7萬5千元罰鍰。動保處對虐待動物行為秉持零容忍態度，呼籲市民若發現任何疑似違法虐待動物情事，應立即撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報。

茶聚針對加盟店負責人虐狗發出聲明並啟動危機處置機制。（圖／翻攝自茶聚CHA'GE臉書）

更多三立新聞網報導

F-16「鳳展專案」機密性能首度曝光 前種子教官揭延宕交貨原因

健康警訊！「無糖飲料」也中鏢 營養師揭4大「隱藏澱粉炸彈」

樂天女孩罕見動怒！酸民咒爸媽「面相活不久」 熊霓霸氣回嗆這句

GPS定位也難逃！緝毒犬 揪出毒販「埋包自取」手法 助警起獲36萬大麻

