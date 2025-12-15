虐柯基男認了「一時失當」 發聲明道歉：未來不再發生

今（15）日被指控虐狗的男子透過律師發表聲明，表示當天自己「一時失當」造成犬隻驚嚇。（圖／翻攝自Threads）





茶飲品牌「茶聚」加盟店負責人遭爆虐待飼養的柯基犬，引發網友撻伐，茶聚總公司宣布與其永久終止合作關係，台北市動保處也緊急介入安置，這把火更燒到他的牙醫配偶身上。今（15）日被指控虐狗的男子透過律師發表聲明，表示當天自己「一時失當」造成犬隻驚嚇，除了深感自責外，也對於造成風波致歉，強調未來不會再發生類似情形。

據《三立新聞網》報導，被指控虐狗的男子透過律師發聲，對於柯基一事引發社會關注，深感歉意與遺憾，他強調15年來悉心照顧柯基，當天是因失智的犬隻在家中排泄，導致他「一時失當」，以捲筒衛生紙敲擊地面想要提醒犬隻做錯了，雖然並未傷及其身體，但已經造成犬隻驚嚇，他也深感自責，未來將更溫和、專業地對待動物，並保證不會再發生類似情形。

整起事件需回溯至上週，一名男子因不滿15歲的柯基犬在家裡失禁，作勢揮打，讓柯基害怕地蜷縮在角落，疑似虐待的影片在社群平台流傳，引發網友撻伐，該名男子也被起底是茶聚某加盟店負責人，茶聚總公司迅速發聲明，與該加盟店永久終止合作關係；後續男子又被爆料欠薪員工，勞工局也介入調查。

不僅如此，這把火更燒到男子的牙醫配偶身上，慘遭炎上；動保處也介入調查，待驗傷結果及釐清違法事證後，將依法開罰，男子則坦言因長期照顧失智犬隻，身心疲憊才會情緒失控。

