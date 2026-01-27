虐死剴剴案 保母姊妹上訴駁回延押2月 11

保母劉彩萱、劉若琳姊妹將收托男童「剴剴」虐待致死案，經台北地檢署依刑法之凌虐兒童妨害身心發展致死罪、兒少法之成年人故意傷害兒童致死等罪嫌起訴，台北地院判處劉彩萱無期徒刑褫奪公權終身、劉若琳徒刑18年，劉氏姊妹及檢察官均上訴二審；高院今（27）日駁回上訴，維持原判，且裁定劉氏姊妹自2月1日起延長羈押2月。可上訴。

高院合議庭認定的犯罪事實，劉彩萱、劉若琳為專業保母人員，自112年9月1日起負責照護剴剴，劉彩萱有毆打、辱罵剴剴，綑綁 剴剴四肢、遮蔽剴剴雙眼，復命剴剴僅著尿布罰站、躺臥在地且雙腳抬高頂門上，以冷水為剴剴洗澡、以泥狀隔夜飯菜、燒焦物餵食剴剴，劉若琳則於劉彩萱不在或洗澡時，負責執行並看管監督剴剴。剴剴於112年12月23日晚間10時，出現嘔吐及活動力下降等情形，經送醫急救，仍於24日凌晨0時27分因低血容性休克而死亡。

合議庭認定，原判決依想像競合犯關係，從一重論以成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由致死罪。又被告劉彩萱2人行為後，刑法第286條之凌虐兒童妨害身 心發展致死罪於113年7月31日、114年8月1日二度修正，經比較新舊法結果，以行為時法較有利於行為人，應適用行為時法即113年7月31日修正前刑法第286條規定（行為時法之法定刑為無期徒刑或10年以上有期徒刑，不包括死刑，故無量處死刑之空間）。

至於駁回上訴的理由，在事實部分合議庭審酌被告劉彩萱身為專業保母，本應以愛心與耐心培養剴剴之安全感及信任感，然其見剴剴並無家屬前來探視關懷，主管機關亦未能有效發揮監督功能，竟利用自身優勢之權力支配關係，在剴剴尚無反抗能力、難以求援之處境下，將剴剴視為宣洩情緒之工具，在短暫的3個月間，反覆而密集的以非人道之方式凌虐剴剴。

其凌虐方式五花八門，甚至將凌虐剴剴之照片傳送予被告劉若琳，彼此交換、評論凌虐剴剴之心得，並不時夾雜嘲弄、辱罵剴剴童之言語，從中獲得滿足，顯係以大欺小，恃強凌弱，以虐取樂，實無從以剴剴有分離焦慮、不當行為等節作為合理化其凌虐剴剴之藉口。是被告劉彩萱上訴意旨所指其犯罪動機是惡性循環下失控所致，亦非可採。

合議庭認為在法律部分，檢察官與鑑定人討論簡報檔內容，係為釐清案情、準備交互詰問所需，屬於證人訪談之範疇，且原審審判長於鑑定人所述逾越鑑定事項及待證事實時，有適時制止鑑定人之不當陳述，難認其訴訟指揮有何不當。

原審已考量辯護人聲請調查證據是否會造成國民法官過重負擔、使國民法官產生預斷或偏見，並交錯運用「慎選證據原則」及「權衡法則」，其所為判斷具有相當程度之合理性，並無恣意、邏輯上難以理解、極度不合理、缺乏足夠證據支持之情形。

量刑方面，合議庭指出，審酌剴剴為未滿2歲之幼兒，身體及心理上尚需依附於成年人，惟其生前最後3個月，卻遭被告劉彩萱2人以非人道之方式密集凌虐，在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，身體及心理上均經歷非常人所能承受的痛苦 與折磨，最終被剝奪生命權而造成不可回復之後果，其年幼心靈所產生之恐懼當非一般成年人所能承受，遑論是未滿2歲之幼兒，本於兒童權利公約所揭示兒童最佳利益原則，自應為不利被告劉彩萱2人之量刑評價。

就被告劉彩萱部分，原審於科刑理由中已具體敘明本案犯罪手段、犯罪所生損害均較過往判決案件情形嚴重，雖被告劉彩萱具有社會復歸可能性，可小幅度下修責任刑，仍無從撼動無期徒刑之責任刑上限，故量處無期徒刑，原審量刑並未違反罪刑相當原則及平等原則，難認有何裁量不當。

就被告劉若琳部分，認被告劉若琳之犯罪情節重大，惟其參與程度較被告劉彩萱為低，故其第一階段之責任刑上限較被告劉彩萱為低，而劃定有期徒刑19年，再審酌一般情狀事由後，認被告劉若琳之社會復歸可能性屬於中上程度，得以小幅度下修第三階段之責任刑，而量處有期徒刑18年，亦難認有何裁量不當。

合議庭認檢察官對被告劉若琳刑度部分提起上訴，指摘原審就被告劉若琳部分量刑過輕，以及被告劉彩萱上訴意旨指摘原審量刑過重，均無可採。駁回上訴。

此外，劉彩萱2人羈押期間將於115年1月31日屆滿，合議庭認仍有羈押原因及必要，自115年2月1日起延長羈押2月。

