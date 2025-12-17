虐死女友逃亡再犯！陳修將持槍案開庭 主張「自首」求減刑

「76行者」遺體修復團隊前召集人陳修將，因虐死女友遭判刑10年10月定讞後，棄保潛逃，今年5月落網時，警方在他身上查獲改造手槍及子彈，台中高分院今（17）日開庭審理槍彈案，陳修將主張落網時曾主動告知警方持槍，符合自首要件，向法官請求減刑。

陳修將涉嫌虐殺女友遭判刑10年10月，卻棄保潛逃，今年5月被檢警逮捕，查獲他身上有改造手槍及子彈，今日開庭審理，陳修將主張「自首」求減刑。（圖／資料照片）

台中高分院今日召開準備程序庭，陳修將親自出庭陳述，主張警方查緝當下，他在尚未遭上銬前即向警方表明持槍事實，並非事後被動查獲。陳的辯護律師請求勘驗查緝過程的警用密錄器影像，以釐清是否符合《刑法》自首減刑的適用條件。

根據《自由時報》報導，法官當庭播放第一段密錄器畫面，內容顯示陳修將遭警方壓制在地、手腳均已上銬，過程中未聽見其主動提及身上有槍。陳與律師再請求法官勘驗第二段影像，畫面一開始即出現一名男子聲音說出「身上插一支」，陳當庭表示該名說話者正是自己。

檢方認為影像內容仍有釐清空間，關鍵在於該句話是否確實出現在警方尚未掌控局勢之前，已聲請傳喚當時參與圍捕的辦案員警出庭作證，以還原完整查緝過程。

陳修將涉嫌虐殺女友遭判刑10年10月，卻棄保潛逃，今年5月被檢警逮捕，查獲他身上有改造手槍及子彈。（圖／資料照片）

陳修將於2021年10月間，因懷疑22歲胡姓女友與他人有親密關係，對其施暴致死，法院依傷害致死罪判處10年10月徒刑定讞。陳在入監前棄保潛逃遭通緝，逃亡近1年後，今年5月警方在彰化縣員林市圍捕陳到案，並在其腰際起出一把已上膛的改造手槍、彈匣2個及子彈50發。

彰化地院就非法持有槍彈部分，今年10月判刑6年6月，併科罰金10萬元。該案目前由台中高分院審理中。

