虐死討薪員工 惡老闆判12年

彭姓男子因不滿饒姓員工索取薪資，竟夥同邱姓友人囚禁饒男並凌虐致死，台中地院判彭、邱各12年、11年。（本報資料照片）

台中從事博弈的彭姓男子，因不滿25歲饒姓員工索取薪資，竟夥同邱姓友人囚禁饒男，持甩棍毒打，並火燒耳朵及肛門，甚至強行餵毒，最終導致饒男休克身亡；台中地院30日依凌虐致死罪判彭、邱各12年、11年有期徒刑，可上訴。

檢方起訴指出，彭姓男子承租梧棲區一處房屋作為招待所，無償讓邱男居住，113年11月23日晚間10時多，饒男前來索討薪資，與彭男爆發口角，彭、邱2人利用手銬銬住饒男四肢，再以膠帶纏綁手臂、覆住眼睛，使其動彈不得，彭持甩棍朝饒全身猛擊，並以打火機燒頭髮、耳朵及肛門，強行餵下「毒咖啡」。

廣告 廣告

饒男遭囚禁長達2小時，下半身、臀部及腿部有多處傷痕，最終休克倒地，彭男見狀找友人將饒送往童綜合醫院，到院前已身亡；檢方偵辦後，依毒品、3人以上攜帶凶器對被害人施以凌虐而私刑拘禁致死等罪起訴彭男與邱男。

中院日前審理時，公訴檢察官詢問彭男與饒男究竟有何恩怨，為何將饒毆打成這樣？彭供稱，他與饒相識多年，饒曾捅出不少麻煩，性侵女子的事也是他出面處理，案發當晚饒來「借錢」，但饒「手抖、口齒不清」，他懷疑饒又吸毒，要給饒教訓才打饒屁股；檢察官追問彭男，毆打饒男時為何要餵食他「毒咖啡」？彭則稱只是想要嚇饒，當下跟饒說「你這麼愛吃，那就吃看看」，才叫邱泡給饒喝。

案經台中地院審理後，30日上午一審宣判，依3人以上私刑凌虐拘禁致死罪判彭男12年、邱男11年徒刑，全案可上訴。