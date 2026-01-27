虐死「剴剴」保母姐妹二審維持原判 理由出爐

記者楊佩琪／台北報導

高等法院27日上午針對保母劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童「剴剴」案二審宣判，駁回上訴，仍維持劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑刑度。法官認為劉彩萱姐妹見剴剴沒有親屬前來、主管機關又未能發揮有效監督，便將剴剴視為宣洩情緒的工具，其生前遭受的凌虐、恐懼連一般成年人都無法承受，還互相交換、評論虐童心得「以虐取樂」，原審量刑並無不當，因此駁回上訴，維持原判。

法官認為，原審認定劉彩萱2人有虐童行為，與卷內事證相符，並無違背論理法則、經驗法則。審酌劉彩萱身為專業保母，本應以愛心、耐心培養孩童的安全感及信任感，卻見剴剴沒有家屬前來探視關懷、主管機關亦未能有效發揮監督功能，竟然利用自身優勢之權力支配關係，在剴剴沒有反抗能力、難以求援處境下，將剴剴視為宣洩情緒之工具。

短短3個月時間，不僅反覆、密集對剴剴施以非人道方式凌虐，凌虐方式五花八門，甚至將凌虐照片傳送給劉若琳，還彼此交換、評論虐童心得，不時夾雜嘲弄、辱罵之言語，從中獲得滿足，顯以大欺小、恃強凌弱，以虐取樂，實無從以剴剴有分離焦慮、不當行為等作為合理化其凌虐之藉口，因此劉彩萱上訴意旨其犯罪動機是惡性循環下失控所致，亦非可採。

另上訴意旨指原審審判長指揮訴訟不當，但檢察官與鑑定人討論簡報檔內容，係為釐清案情，準備交互詰問所需，屬證人訪談範疇。審判長在鑑定人所述逾越鑑定事項及待證事實時，亦有適時制止，難認有何不當。

又原審已考量辯護人聲請調查證據是否會造成國民法官過重負擔、使國民法官產生預斷或偏見，並交錯運用「慎選證據原則」、「權衡法則」，其所為判斷具有相當程度合理性，並無恣意、邏輯上難以理解、極度不合理、缺乏足夠證據支持等情。

考量剴剴為未滿2歲之幼童，身體及心理上尚需依附於成年人，但生前最後3個月，卻遭受非人道方式密集凌虐，在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，身體及心理上均經歷非常人所能承受的痛苦與折磨，最終被剝奪生命，其年幼心靈所產生的恐懼，當非一般成年人所能承受，遑論是未滿2歲的幼童，本於兒童權利公約所揭示兒童最佳利益原則，自應為不利劉彩萱2人之量刑評價。

原審於劉彩萱的科刑理由中，已具體敘明犯罪手段、所生損害均較過往案件嚴重，雖然其具有社會復歸可能性，可小幅度下修責任刑，仍無從撼動無期徒刑之上限，因此原審並未違反罪刑相當原則及平等原則。

而就劉若琳部分。其犯罪情節重大，惟其參與程度較劉彩萱低，因此第一階段之責任刑上限較低，而劃定有期徒刑19年。再審酌一般情狀事由後，認其社會復歸可能性中上，得小幅度下修第三階段之責任刑，因此原審量處有期徒刑18年，並無任何裁量不當。

