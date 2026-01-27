虐死「剴剴」保母姐妹維持原判 家屬：一生以贖罪的心度日

兒少守護、剴剴戰士總召張瓦力。（圖／東森新聞）





震驚社會的剴剴案，去年5月一審判決出爐，主要照顧剴剴的保母劉彩萱判處無期徒刑，褫奪公權終身，保母妹妹劉若琳則為有期徒刑18年，但檢方認為妹妹劉若琳參與情節重大、刑度過輕，無法符合社會期待與司法公義，因此向高等法院請求改判更重刑責，而劉氏姊妹也同樣提出上訴，案件移往高院進行二審，今（27日）結果出爐，。

2023年的平安夜凌晨，年僅1歲的男童剴剴，因呼吸困難被保母劉彩萱送往萬芳醫院急救但傷重不治，剴剴除了營養不良外，全身上下有數十處傷勢，包含數顆牙齒斷裂、牙根遭拔除，甚至指甲也被拔掉，最誇張的是連生殖器都出現燒灼傷。

案經院方通報後整起虐童案曝光，因劉姓保母姊妹倆還一度辯稱是小孩自己跌倒，雖然劉彩萱在一審判決前態度丕變轉為認罪，也在最終陳述時向家屬剴剴道歉但卻未獲家屬原諒，不過去年5月一審判決出爐，劉彩萱雖遭判處無期徒刑，但妹妹劉若琳則判處18年有期徒刑。

檢方認為劉若琳刑度太輕不符社會期待因此提出上訴保母姊妹也提出上訴。今天上午高院宣布維持原判，劉彩萱無期徒刑、劉若琳有期徒刑18年。

判決出爐後，現場等待的民眾大聲呼喊「謝謝法官、檢查官」，另外，兒少守護、剴剴戰士總召張瓦力也對法官、檢察官，以及為剴剴發聲的人表示感謝，並提道，宣判結果一出來大家都在旁邊哭了「我們很怕輕判，我們這幾個月來很糾結...」張瓦力也哽咽，表示雖不滿意，但可以接受，能維持原判已經很好了。



林帥孝律師表示，高等法院能夠維持原判，即使在當前法治環境下，仍未必完全符合人民的期待，但至少讓社會知道，受虐的孩子其實是受到法律保護的；同時也對施暴的虐童成年人提出警告，若再犯下相同行為，將可能面臨如剴剴案的保母般被判處無期徒刑的嚴厲後果。

律師林帥孝（左）、曾宿民律師（右）。（圖／東森新聞）



曾宿民律師代表家屬表示，外婆表示她很抱歉還是沒有辦法到場，因為她心裡還是沒有辦法放下，「只希望司法能夠還給弟弟一個公道，把惡人繩之以法，來以慰被害人在天之靈」，外婆坦言，這是她一輩子的痛，一生也將背負虧欠與贖罪的心度日。她希望這起血淚教訓，能喚起社會對兒童保護的重視，並促使制度面重新檢討，杜絕再有無辜孩童遭受不幸對待。最後，外婆也感謝各界對本案的關心，並對法官的公平審判表達由衷的感激。

