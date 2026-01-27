虐死「剴剴」惡保母二審判決出爐！維持無期、18年徒刑

惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死男童剴剴，二審高院判決維持原判。（圖為涉案人保姆劉彩萱） 圖：翻攝自臉書 （資料照）

[Newtalk新聞] 惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹2023年凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，一審台北地方法院國民法官庭認劉彩萱「以虐取樂」，判處無期徒刑；劉若琳則處18年有期徒刑，創下虐童案史上最重刑紀錄，今日二審開庭，高院審理後駁回上訴，維持一審原判。仍可上訴。

經由兒福聯盟媒介，2023年剴剴由劉彩萱全日照護，兒福聯盟每日支付給劉彩萱1000元酬勞，遭劉若琳以不明物體刮傷剴剴頸部，再由劉彩萱以徒手或持物品毆打、捏拉耳朵、從後推倒撞地等方式傷害，更以毛巾綑綁、口罩蒙眼方式限制剴剴行動自由。

國民法官認劉彩萱凌虐事證明確，身為專業合格保母竟「以虐取樂」，致剴剴生前遭受身體疼痛及饑餓、罹患憂鬱病症，終致死亡而造成無可挽救之結果，而劉若琳除刮傷剴剴的脖子，亦有主動追蹤、鼓吹劉彩萱對剴剴所為之綑綁、罰站、傷害等舉止。

國民法官指出，劉彩萱所為使剴剴家屬承受永遠無法彌補之傷痛，犯罪情節嚴重。並且直到證據調查完畢才坦承部分犯行，迄今也尚未與家屬達成和解或取得原諒，依法判處無期徒刑。劉若琳雖非主要照顧者，但未阻止劉彩萱犯行且附和、迎合，犯後始終否認犯行，還有刪對話紀錄等滅證事實，迄今也未與家屬達成和解，依法判處劉若琳18年有期徒刑。

