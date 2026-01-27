虐死「剴剴」惡保母二審維持原判！林月琴：沒法為兒童把關就是政府失職

記者楊士誼／台北報導

高等法院今（27）日上午宣布「剴剴」案二審宣判，除駁回保母劉彩萱、劉若琳上訴外，並維持劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑刑度。民進黨立委林月琴表示，如果沒有辦法為安置兒童把關、給他們安全的「照顧品質」，那政府就是失職！這也是自己不會退讓的堅持。她也強調，今天的宣判不是結束，完善制度讓憾事不再發生，她會繼續努力。

林月琴指出，每當判決出爐，她都會問自己「現在的制度有變好嗎？我努力的夠嗎？我們有沒有記取教訓？」不管是剴剴案、還是自己接獲無數有關不當對待的案件，「我一直在問政府的，就是如何不再讓兒虐發生？同時我也一直在立法院努力」。她表示，這也是為什麼她不斷地開記者會、協調會及堅持要立「兒童托育服務法」的原因，這也是身為社福與兒少立委，進立法院一定會完成的事情。

林月琴說，在上週的「兒托法」黨團協商、甚至之前的每一次審查，都一再堅持一件事，就是要運用保母來做安置的評估基準、包含保母品質審查與監督機制強化、且要求全天候安置的居家托育人員都要接受專業教育訓練，以確保受安置兒童的權益，政府要做好最前面的「把關」，才能預防替代性照顧期間的不當對待。

林月琴認為，如果沒有辦法為安置兒童把關、給他們安全的「照顧品質」，那政府就是失職！這也是自己不會退讓的堅持。她直言，今天的宣判並不是結束，司法是在懲罰犯人，「但更重要的是，每一個孩子都是我們的寶，讓他們平安長大，也都是政府和我們的責任，完善制度、補齊缺口、讓憾事不再發生，我會繼續努力」。

