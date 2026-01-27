虐死「剴剴」案保母姐妹二審結果出爐 仍判無期徒刑、18年徒刑

記者楊佩琪／台北報導

保母劉彩萱、劉若琳姐妹被控虐死1歲男童「愷愷」，一審台北地方法院國民法官庭認劉彩萱「以虐取樂」，判處無期徒刑，劉若琳則被判處18年有期徒刑。案經上訴，二審高等法院27日上午宣判，上訴駁回，維持一審原判。仍可上訴。

日前高等法院開庭時，法官曾詢問劉彩萱姐妹是否有意願進行修復式司法，劉彩萱表示願意，但劉若琳仍堅持無罪，沒有意願。對此，愷愷家屬委任律師表示，既然不認罪就沒有開啟契機。辯論終結時，劉彩萱向合議庭3名法官鞠躬道歉，強調會積極和家屬談和解，也會盡自己所能賠償。劉若琳則未表示任何意見。

2023年8月間，經由兒福聯盟媒介，愷愷被自2023年9月1日起至交到收養人手上止，皆由劉彩萱全日照護，兒福聯盟每日支付給劉彩萱1000元酬勞。但沒想到，劉彩萱不僅沒照顧好愷愷，還百般凌虐。劉若琳也涉嫌用指甲刮傷愷愷後頸部，對愷愷被虐，冷眼旁觀。2023年12月24日凌晨，劉彩萱發現愷愷已沒有意識，趕緊送醫，但仍搶救無效。

根據一審判決，國民法官認劉彩萱凌虐事證明確，劉若琳除刮傷愷愷的脖子，且協助限制其行動，亦有主動追蹤、鼓吹劉彩萱對愷愷所為之綑綁、罰站、傷害等舉止，甚有提供意見。

考量劉彩萱身為專業合格保母，竟「以虐取樂」，致愷愷生前遭受身體疼痛及饑餓、罹患憂鬱病症，終致死亡而造成無可挽救之結果，使愷愷家屬承受永遠無法彌補之傷痛，犯罪情節嚴重。且直到證據調查完畢才坦承部分犯行，迄今也尚未與家屬達成和解或取得原諒，依法判處無期徒刑。

至於劉若琳，雖非主要照顧者，也是專業保母，不僅未阻止劉彩萱犯行，且附和、迎合，犯後始終否認犯行，還有刪對話紀錄等滅證事實，迄今也未與家屬達成和解，取得原諒，依法判處劉若琳18年有期徒刑。

