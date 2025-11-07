虐死1歲兒！高雄冷血母「悔過書」跳針想交保 法官打臉了

記者洪正達／高雄報導

高雄吳姓婦人被控於2024年間虐待1歲半子致死，後續被橋頭地院羈押禁見並持續延押至今，但吳女不服抗告，檢具悔過書向高雄高分說明犯案理由，並請求交保候傳，但法官認為悔過書內容有待證人釐清，因此將她訴願駁回。

判決指出，吳女與李姓丈夫、1歲半兒子原本住在左營，後來舉家前往大社區租屋，平日男主外女主內，直到2024年5月間，吳女發現兒子眼神呆滯、呼吸急促等生命徵象異常，緊急通知李男送醫，最後仍因頭部重傷不治，院方依法通報警方，後續檢方相驗時，赫然發現男童除了頭部受到重創外，臉部也有多處受傷，但吳女還是堅稱孩子從「150公分高得上鋪摔下來」，從浴室走出來時發現兒子已跌落地板，否認施虐，但檢方仍將她羈押禁見。

廣告 廣告

案經檢方偵結後，依妨害幼童發育致人於死罪起訴，後續再被地院裁定延押2個月，但吳女不服抗告，認為檢方指控她的部分已認罪，否認自己有串供、滅證，要求交保候傳。

不過高分院調查，從李女寄送的數封悔過書中，大多充滿地為自己辯解犯案的客觀理由，然而這些內容有待證人釐清，因此羈押禁見理由尚未消滅且依法有據，將她訴願駁回，不得抗告。

高雄高分院調查，吳婦持續寄送予法院的「悔過書信」，充斥她就自身何以為本案客觀犯行之種種解釋及理由，而有待傳喚證人到庭證述予以釐清，因此被原審認為有串、滅證之虞並羈押禁見，依法有據，裁定駁回，不得再抗告。

更多三立新聞網報導

居服員「人美心善」87歲阿北「凍未條」還想脫罪下場超慘…關2年賠15萬

高雄警喬裝蒐證！上陣之前秒「退駕」越籍妹問號「為什麼硬了不給用」？

癡情男買10萬點數「Hebe要給10億元當見面禮」！員警到現場傻眼了

案情不單純？投資客手捧500萬現金遭搶 另組人馬「黑吃黑」竟成功了

