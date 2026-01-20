虐死21歲女兒！大甲虎媽、貓爸起訴 鄰里盼關久一點

陳父(右)涉有不作為的責任遭檢方起訴，後方為陳家長女。(資料照，記者許國楨攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲區去年發生21歲陳女遭50歲母親詹淑珠拘禁致死事件，小鎮發生駭人聽聞命案，引起地方譁然。鄰居得知「虎媽」詹女與「貓爸」陳父皆被起訴，一點都不意外。陳家老鄰居透露，詹女年輕個性就很剽悍，她曾毆打婆婆上過新聞，是日南地區驚世媳婦，應該要關久一點，在牢裡好好反省。

陳女遭母親拘禁房間將近3年，瘦到僅30公斤餓死，引起鄰里議論，為何對長女正常教養，卻對次女痛下毒手？有鄰居指出，詹女雖僅高職畢業，年輕時，身材高䠷、相貌亮麗，長女身形相貌較像母親，學業也比較優異，備受父母疼愛，次女身形瘦小，相貌像婆婆，才會對兩名女兒差別待遇。因為詹女痛恨婆婆，跟婆婆結怨甚深，即使婆婆已往生，但心結難解，疑似將怨念轉移到次女身上，釀成悲劇。

陳女就讀南投市五育高中高二時，詹女到校幫次女辦休學，之後將她關進一樓有衛浴的孝親房嚴加管教，最終營養不良餓死。據了解，陳女高中室友也知道她遭母親不當管教，有勸她要對外求助，但陳女懼怕母親威權，也不管對外求救，連里長及台中市社會局都不知陳女遭遇。

當地市議員楊啟邦表示，陳家是封閉型集合式住宅，鄰里關係較疏離，現代人也不願意多管閒事，社區住戶因為陳女死訊曝光，才驚覺已經很久未見陳女。

鄰居指出，陳父個性軟弱，才會導致母親遭媳婦毆打，連女兒都無力保護，非常離譜，這對夫妻要為自身行為付出代價，才不枉費一條年輕生命的犧牲。

