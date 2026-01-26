虐死3月嬰 狠父母還去泡湯

宜蘭一名三個月大的男嬰，去年遭父母凌虐致死，更令人震驚的是，男嬰重傷搶救期間，父母不顧嬰兒生死竟然跑去礁溪泡湯、並在社群臉書ＰＯ照曬恩愛。（擷取吳男臉書）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

宜蘭一名三個月大的男嬰，去年遭父母凌虐致死，更令人震驚的是，男嬰重傷搶救期間，父母不顧嬰兒生死竟然跑去礁溪泡湯、並在社群臉書ＰＯ照曬恩愛，宜蘭地院國民法官認定夫妻手段殘忍，判處吳男有期徒刑十一年、朱女三年四個月，全案可上訴。

判決指出，二十四歲吳男與三十四歲朱女收入不穩，婚後育有一名四歲長子與三個月大次子。長子曾在一一三年接種疫苗就醫時，被醫護發現身上疑似有家暴痕跡，隨即通報並送往寄養家庭安置。同年九月朱女生下次子，夫妻因情緒失控等因素，屢次遷怒孩子，多次毆打男嬰臉頰、額頭，甚至抓著頭部撞擊地板。

去年一月五日下午，吳男不滿男嬰不停哭鬧，竟將孩子高舉後重摔在床面，男嬰隨即癱軟、抽搐。夫妻見狀將孩子送醫，但男嬰到院時已無呼吸心跳，轉送台北榮總搶救後，仍於同月二十一日傷重不治。

夫妻送醫後仍在七日前往礁溪泡溫泉，並在臉書發文曬恩愛、頻發短影音。吳男還ＰＯ出醫院美食街照片，寫下：「第一次來台北榮總醫院，這裡比宜蘭好多了！什麼東西都有」，並標記心情「覺得美好」。友人詢問他為何到醫院時，吳男僅心虛回覆「沒事」。

國民法官認定，吳男凌虐男嬰致死，涉犯凌虐致死罪；朱女施虐造成男嬰腦部受創，涉犯凌虐罪。考量二人坦承犯行並表達悔意，分別判處吳男十一年、朱女三年四月。