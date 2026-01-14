虐死7貓棄屍 小黃運匠二審改判7月定讞 13

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

新北市中和區謝姓小黃運匠，在家中私設繁殖場，卻又為節省花費，將5隻貓咪用鐵錘砸成重傷，又用利器把1隻貓咪刺成重傷，再將7隻貓帶到外面丟掉，害6隻貓因傷重死亡，而唯一沒被傷害的貓咪則被車碾死，新北地院依6項違反動保法之故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪各判刑1年、均併科25萬罰金，合併應執行徒刑3年6月、併科25萬罰金；高院今（14）日改判徒刑7月、併科20萬罰金定讞。

這起貓咪虐殺事件是民眾去年2月27日發現沿光環路散落的7隻貓咪屍體，立刻通報動保處並報警，警方28日下午循線逮獲住在中和的67歲謝姓男子。謝男供稱自己是愛貓人士，養貓20多年從不打貓，只是以計程車為業環境不好，家人又反對才會棄養，並強調丟貓時都還活著，不知為何後來貓咪會死亡。

不過，經獸醫師解剖發現貓屍明顯遭外力重擊，且動保處查獲飼主家中還有16隻貓咪，其中5隻還是幼貓，大多都是品種貓，另還有2隻烏龜，並發現催產素、抗生素及動物疫苗。

檢察官偵訊後，認定謝男涉嫌違反動物保護法第25條、第5條、第6條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為由勾串、滅證之虞，有羈押之必要，向法院聲請羈押，並禁止接見、通信獲准。並依違反動保法起訴謝男。

新北地院一審認為，被告所為，將具有靈性、應值憐愛之貓咪生命共6名殘忍地傷害、棄置而亡，貓咪因遭鐵鎚撞擊致骨折、利器穿刺而明顯可見鮮血直流，屍身更遍布公眾通行之馬路上，並於網際網路上造成新聞流傳，自對社會公眾造成一定程度之震撼。

法官認為，謝某僅係將其所飼養之貓咪是為可以賺取錢財之「經濟動物」而非以無可取代之「生命」視之，並以最少成本企圖創造最高利得，其主觀上對於本案的貓咪即無情感連結，僅屬得否為買賣標的或創造買賣標的之「交易物」而已，因而以物視之並對之為本案犯行，無異以處分所持有物而傷害貓咪，亦無足取。

同時，謝某飼養貓隻環境極差，貓龍狹小、貓砂也沒有定期更換，現場髒亂不堪，加上他私營繁殖，是以最少花費達到經濟最大化的目的，故意丟棄的貓咪還是米克斯幼貓，以此認定他是為了剔除沒有經濟價值的貓咪，為了圖謀己利、樽節開支的意圖甚明，所為甚爲可惡，應予嚴懲。因此重判謝某徒刑3年6月、併科罰金35萬元。

