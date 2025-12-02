虐殺5貓惡男被判5罪 上訴二審遭駁回
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
男子趙育慶與同居的莊姓女友向網路認養寵物平台認養5隻貓咪，卻以浴室蓮蓬頭敲打貓隻頭部、調到最高水溫熱水沖噴貓隻；持油性殺蟲劑朝貓隻噴灑殺蟲劑再點火引燃燒烤貓隻等惡行虐殺貓咪，經鄰居由其女友處得知虐貓情事，通報動保處及警方才東窗事發，台北地院認趙男違反動物保護法5罪，分別判刑1年9月到1年11月，趙男上訴二審；高院今（2）日駁回上訴。僅檢察官可上訴。
檢方起訴指出，趙育慶與其前鍾姓同居女友交往時，就在112年5月某時起至同年8月29日間，出面向包含臺北市動保處、新北市動保處、及邱姓、高姓等原飼主認養至少7隻以上貓隻，然邱姓飼主等人於112年8月出養後不久，發現送養貓隻有疑似遭虐待之情事，向新北市動保處陳情。
新北市動保處於同年9月4日派員向鐘女訪查，鐘之坦承至少有7隻貓隻已死亡，甚至其中3隻貓咪在認養3天即死亡，認鍾、趙2人有虐殺大量貓隻的高度嫌疑，即函請新北地檢署檢察官告發，但是2人均獲不起訴處分；新北、台北動保處聯繫後，將鍾、趙2人註記並為後續調查，列為拒絕提供認養對象「黑名單」。
趙育慶卻絲毫不知有所收斂，仍千方百計欲繼續認養貓隻再凌虐致死，即於112年11月6日前，透過網路結識莊姓女友交往同居，竟然先透過網路認養寵物平台「物色」貓隻，再要求莊女出面認養，莊女擔心如拒絕趙育慶會破壞2人關係，並會遭趙育慶大聲斥罵、恫嚇，甚被痛歐，同意認養5隻貓咪。
趙育慶於領養貓隻後，幾未正常餵食，不久即在當時位在台北市的租屋處，分別以包含持浴室蓮蓬頭敲打貓隻頭部並以調成溫度最燙之熱水沖噴貓隻；持油性殺蟲劑朝貓隻噴灑殺蟲劑再點火引燃燒烤貓隻；持瓦斯罐敲擊貓隻頭部或身體；以腳踢踹貓隻後肢；拉扯貓隻尾巴；強拉起貓隻雙前肢懸空再逼使貓隻呈人類坐姿；將貓隻以繩索綁在電視掙扎勒脖等方式，對貓隻進行虐待、傷害，趙育慶見各該貓隻哀嚎，即在旁得意訕笑。
趙育慶租屋處的鄰居聽聞莊女抱怨遭毆打趙育慶且趙有虐貓情事，遂通報台北市動保處處理，經動保流處函送告發及台北市警信義分局報告台北地檢署檢察官偵查起訴。
北院審理時，趙育慶雖起先表達願承認犯罪之意，但於審理時又辯稱是照顧不當，洗澡水溫拿捏不好，拿火燒螞蟻時不慎燒到貓。
法官審酌趙育慶在案發數月前就已在短時間內和鐘姓前女友養死至少7隻貓隻，還曾有收養3日即同時養死3隻貓隻之可怕紀錄，不採趙育慶的辯詞，依違反動物保護法5罪，分別判處1年9月到1年11月不等徒刑。
高院合議庭審理認為，被告於高院審理中坦認犯行，並辯稱是因施用毒品才會衝動為之，請求從輕量刑。但是，惟被告早於112年9月間即經媒體報導其涉嫌虐殺貓隻，並於10月間經台北市動物保護人員拒絕其領養貓隻，卻仍於11、12月間透過共犯莊女出面領養之方式，先後取得本案5隻貓隻後，再逐一殺害，足徵被告虐殺5隻貓隻，均係出於預謀而計畫性為之，絕非一時衝動所犯。雖被告上訴辯稱當時有施用毒品之情狀，亦難認原審量刑有何不當之處。駁回趙育慶的上訴。
照片來源： CNEWS匯流新聞網資料照片
