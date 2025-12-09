虐童不只一起！劉姓保母姊妹檔又遭起訴 隔離應訊露破綻

即時中心／林韋慈報導

震驚全台的虐童致死案持續審理中，涉案保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審分別被判無期徒刑與18年徒刑，案經上訴，目前由高院審理中。近日，台北地檢署偵辦時發現，劉姓姊妹還涉嫌對另外 2 名嬰幼兒施虐，並已以另案起訴。台北地院昨（8）日開庭，姊妹倆辯稱綑綁嬰兒是為防止溢奶嗆到。

檢方起訴指出，劉彩萱於 2023 年 4 月受託照顧 1 名約 6 個月大的潘姓男嬰，每月酬勞2萬8500元；同月，劉若琳接受兒童福利聯盟轉介，每日1000元照顧1位尚未滿月的蔡姓男嬰。但同年9月，姊妹倆放任同托育的幼童拉扯蔡童脖子上的奶嘴掛繩，反覆勒緊，坐視蔡童臉、眼鼻受傷。10月，她們竟將6個月大的蔡童綁在餐椅上固定，還嘲笑「這樣就不會ㄉㄧㄡˊ了」。

此外，姊妹倆讓未滿1歲的潘童單腳跨椅、另一腳蹲馬步站在地板，導致潘童重心不穩尖叫大哭；加上尿布未及時更換，臀部紅腫起水泡甚至潰爛，卻延誤就醫。檢警偵辦「剴剴案」時，從姊妹手機中查獲2人自拍本案2童虐待影片及照片，隨後依成年人故意對兒童施以凌虐、妨害自由等罪嫌起訴。

庭訊中，劉彩萱辯稱綑綁蔡童是為防止溢奶嗆到，過程不到10分鐘；對潘童單腳高一腳低的情況，她聲稱是小孩探索期行為，錄影是為了傳給家長分享，但忘記是否傳出。劉若琳則表示，她並非全程在場，但法官隨後命姊妹倆隔離應訊，劉若琳入庭即戳破姊姊辯詞，稱是姊姊錄影、說要傳給潘母看，自己則沒印象是否全程在場。

檢方指出，姊妹庭訊中「互相攻擊說詞」，檢方僅確認是否需調查新證據。法官則列出姊妹積極虐童或消極不作為等爭議點，要求檢辯雙方於 2026年2月初前具狀，明年3月2日再開庭。





過去萬人齊聚凱道聲援剴剴案。（圖／民視新聞資料照）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

