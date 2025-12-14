虐童醜聞不斷！匈牙利萬人上街頭示威 怒嗆總理不作為就下台

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

上萬名匈牙利民眾在當地時間13日走上首都布達佩斯街頭，他們高舉著「保護兒童！」的橫幅，呼籲總理歐爾班（Viktor Orbán）對施暴者採取更多行動。有些人也攜帶毛絨玩具和火炬，聲援一起多年前發生的虐待兒童案件的受害者。

匈牙利民眾在當地時間13日走上布達佩斯街頭，他們高舉著「保護兒童！」的橫幅。（圖／美聯社）​​​​​​

根據《半島電視台》報導，這場抗議活動由反對黨蒂薩黨（TISZA）領導人馬扎爾帶領（Peter Magyar），起因於布達佩斯一間少年拘留所的虐兒事件，最新於9月揭露的監視器畫面顯示，該拘留所一名主任狠踢男孩頭部。

廣告 廣告

馬扎爾在上周五也公布先前未公開的2021年官方報告，該報告發現，超過五分之一的公立兒童福利機構兒童曾遭受虐待。馬札爾指控，政府多年來對相關投訴視而不見，未能保護最弱勢的兒少，呼籲歐爾班下台，並要求徹底改革兒少保護體系。

去年，匈牙利總統諾瓦克（Katalin Novák ）也因為支持赦免掩蓋國家孤兒院兒童性虐待案件的男子而被迫請辭。

面對輿論壓力，匈牙利政府宣布將所有少年收容設施納入警方直接監管，並啟動全面調查，奧班本人也公開譴責虐待行為「不可接受且犯罪」。不過，示威者普遍認為政府回應過於被動。此案發生之際，距離預計於2026年4月舉行的國會選舉僅剩數月，民調顯示馬札爾領導的反對黨已成為奧班15年執政以來最具威脅性的挑戰者，政治衝擊持續擴大。

更多FTNN新聞網報導

400萬點擊掀風暴！羅馬尼亞司法被「俘虜」 民眾街頭怒吼改革

墨西哥亡靈節驚傳血案！烏魯阿潘市長中7槍身亡 市民上街頭求正義

「反以挺巴」遊行變抓人現場！倫敦近500人被捕 羅馬25萬人上街怒吼

