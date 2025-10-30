虐童錄音震撼家長！陳乃瑜批教育局護短 涉案教保員停職

（記者陳志仁／新北報導）民進黨新北市議員陳乃瑜日前於議會質詢時揭露，市內一所私立幼兒園疑似傳出虐童錄音，內容可聽見明顯拍打與哭喊聲，園方卻辯稱是「拍手聲」，甚至反嗆民代與家長「想像力豐富」；呼籲新北市長侯友宜正視問題、停止卸責，「要讓家長安心，讓孩子安全」。

圖／新北市議員陳乃瑜今（30）日邀受害家長到議場，新北市長侯友宜（右二）在教育局長張明文（右一）的陪同下接受家長的陳情。（新北市議員陳乃瑜服務處提供）

陳乃瑜今（30）日邀請受害家長到議場陳情並旁聽市政總質詢，現場播放錄音檔，要求侯友宜親自聆聽，並質疑，「市長是刑警出身，這是拍手聲嗎？」此外，園方不僅疑涉不當對待幼童，甚至違法搜查學生書包，懷疑教育局內部有人洩密給園方、縱容違法行為。

錄音檔中可聽見園方提及「教育局說有錄音檔」，以及「你要檢查書包嗎」的對話與拉鍊聲，疑似違法搜包；陳乃瑜痛批，「這根本是白色恐怖！」強調教育部早於2022年明訂，學校不得任意搜查書包，否則恐涉刑法非法搜索罪。

陳乃瑜並拿出教育局公文，指該局對家長投訴案件草率結案，以「被投訴者為職員、非教保人員」為由規避裁罰，使園方毫無處分紀錄，導致更多幼童受害；直言，問題不在「查無實證」，而是「無實證可查」，批評教育局長期放任制度漏洞，導致後續更多幼童受害。

陳乃瑜揭露，有教師以「按摩」名義捏小孩當懲罰，甚至辱罵、恐嚇幼童，造成嚴重心理創傷，「有孩子畢業多年仍心生恐懼，這是對幼童發展的重大傷害」；要求市府立即推動「監管雲系統」，不分公私立幼兒園全面設置監視錄影與雲端存證機制，確保家長與孩子的安全。

新北市政府教育局回應，已於9月5日接獲通報後立即派員稽查並啟動調查程序，10月30日完成報告，確認許姓、吳姓兩名教保員涉不當對待，已勒令停職並送不適任人員認定，最重可罰60萬元並公布姓名；另對近期家長提供的新錄音與疑似翻找書包行為，教育局已併案調查並要求園方加強專業倫理教育。

