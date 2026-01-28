虐童零容忍 南市懲處不當管教教保人員及幼兒園

其他人也在看
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 22則留言
石二鍋貢丸「標豬摻雞」 嘉縣衛生局：生產線未清乾淨
台北市政府衛生局針對市售肉類加工產品進行動物成分檢驗，結果發現有2件產品標示與實際內容不符。其中石二鍋台北安居店販售的芋香貢丸標示為豬肉，卻被檢出含有雞成份；大翔鐵板燒(大埔美食餐坊)的特製牛肉片標示為牛肉，但檢驗結果呈現豬成份陽性反應。衛生局已追溯產品來源廠商，依違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣4萬至400萬元罰鍰。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
民進黨政府10年設39機關綁樁？民進黨回應了
國民黨副主席蕭旭岑26日針對民進黨執政10年來成立39個政府機關及任務編組一事提出嚴厲批評，直指民進黨成立「黑機關」養「綠友友」，政府效能與組織膨脹成反比。蕭旭岑宣告，等國民黨重返執政後一定要重新檢討，台灣根本不需要這麼多單位。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 11則留言
民眾黨自提軍購條例「1.25兆減至4000億」 綠委：內容不專業
台北市 / 綜合報導 針對1.25兆國防特別預算條例，民眾黨立委黃國昌今(26)日自提黨團版本，但卻將預算上限下修到4000億元，遭民進黨立委質疑內容不專業。與此同時，台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，民眾黨立委劉書彬日前當著美國參議員蓋耶哥的面，拿著錯誤的數字去批評軍購，當場被美方批評。對此，劉書彬回應，是每個人認知不一樣。陪同立法院副院長江啟臣接見，美國聯邦參議員蓋耶哥訪問團，民眾黨立委劉書彬代表黨團出席，握手合照後隨即開啟閉門會議，但台灣青年世代共好協會理事長張育萌，卻發文透露閉門會談時，劉書彬在蓋耶哥面前聲稱，美國過去對台軍購中，有超過300億美元還沒完成交付，不小比例跟F-16V戰機有關，遭蓋耶哥當場駁斥，F-16V的延宕是因為引擎和供應鏈問題，要劉書彬不用自己腦補，幻想成是台美關係鬆動。立委(眾)劉書彬說：「我們的軍購的確被嚴重的延宕，表示真相不清，因為每個人的認知是不一樣的。」是否真有其事劉書彬歸為「認知不同」，只是政院提出金額高達1.25兆的國防特別條例，在立法院8度封殺，對照民眾黨版不只草案名稱變更，還刪除院版運用重層攔截網，打造台灣之盾非紅供應鏈等文字。院版採購項目未明列裝備名稱，民眾黨版直接列出M109A7自走砲，海馬士多管火箭飛彈系統等，項目名稱採購數量及預算上限，同時將政院版所列經費上限1兆2500億元，改為4000億元且採購須採一年一期方式編列，期滿後須經立院同意分期辦理預算籌編及審議。立委(民)沈伯洋說：「立法委員自己跑去弄軍購，然後內容不專業這個就算了，行政院版由國防部所提出的內容是非常的扎實，如果對內容有意見到委員會去說。」立委(眾)黃國昌說：「星期五的時候會不會放進去(院會)，我既然提案了當然會希望我們的版本要進去。」黃國昌趕在立委任期最後一天，力拚完成最後一舞。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
魚目混珠！石二鍋貢丸「標豬卻驗出雞」 大翔鐵板燒牛肉混豬肉
台北市政府衛生局近日公布「114年度肉加工品動物成分鑑別抽驗結果」，在抽驗29件市售肉類加工產品中，共有2件產品被驗出動物成分與標示不符，不合格率為6.9%。衛生局指出，此次稽查目的在於防止肉品混摻情形，避免影響消費者飲食禁忌，並保障民眾消費權益。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 發表留言
馬太鞍洪災19死 鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚｜#鏡新聞
花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災案，檢調日前搜索光復鄉公所等地點，並約談鄉長林清水等人，調查發現林清水陳報的撤離名單幾乎全造假，甚至案發前一晚還去吃羊肉爐，但他在庭上緊咬縣長徐榛蔚才是地方救災指揮官，案情迅速升溫，恐怕究責層級，將持續升高。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台南幼兒園不適任人員再增! 教保員遭重罰.終身不得任教
南部中心／綜合報導有網友在台南市教育局，幼兒園不適任人員公告專區，看到名單新增了兩名教保員，其中一人被開罰40萬元，發文提醒家長們要慎選幼兒園。經查，這名劉姓教保員，在一個月內，因為不當推拉孩童，還涉嫌強迫餵食，多達53次，因此遭重罰，並認定終身不得任教於任何教保服務機構。翻開台南市教育局，幼兒園不適任人員公告專區，近期再新增兩名教保員，其中一人遭到重罰。（圖／翻攝畫面）翻開台南市教育局，幼兒園不適任人員公告專區，近期再新增兩名教保員，其中一名當事人，被罰了40萬元，有網友截圖，呼籲家長慎選幼兒園。遭罰40萬的劉姓教保員，任職於安南區這所私立幼兒園，經查，她因為對孩童有不當拉扯，以及強迫餵食等行為，一個月內，多達53次，因此遭到重罰。其他家長表示，坦白說我們也不知道，這是我媳婦安排的，老師還可以啦，因為講坦白的，人都會做表面。園方人員表示，因為小朋友有的會挑食，或者是說他新來，新生嘛，因為這個班是新班，有些小朋友他都不想吃東西，也沒有壓著他吃東西，就湯匙放在他的嘴巴前面。去年7月，另一間幼兒園的王姓教保員，也因為對班上女童甩巴掌，被重罰60萬元，終身不得任教。（圖／民視新聞）據了解，劉姓教保員，在校任職5、6年，爆發不當管教孩童後，去年11月已離職，另一名助理員，則被裁處6萬元並管制一年，園方負責人也因此被罰6萬元並限期改善。園方人員表示，兩個老師目前也都沒有在園所任職，我們也沒有規避這個責任，我們就是也是坦然去面對，配合政府，教育局去做一個訪談的機制。臺南市教育局專委簡文達表示，經調查發現，為人在一個月內對班上幼兒有施以推頭、拍打、拉扯、壓制及強迫餵食等累計達53次的體罰及不當管教行為，顯然已不適合擔任教保服務人員，因此認定委員會決議依法處以40萬元罰鍰並認定為終身不得任教於任何教保服務機構。去年7月，另一間幼兒園的王姓教保員，也因為對班上女童甩巴掌，被重罰60萬元，終身不得任教。只要涉及不當對待孩童的事件，當事人以及任職學校，都會被公告在網路上，借此警惕，但受害孩童心理的陰影，恐怕短時間很難消除。原文出處：台南幼兒園不適任人員再增! 教保員遭重罰.終身不得任教 更多民視新聞報導透視新聞／連假出國vs國旅怎麼選？街訪民眾指「飯店房價」是痛點鶯歌某私幼爆不當管教！ 3歲童被要求＂半裸擦地＂新北市某幼兒園逼童「半裸擦地」 民眾黨轟教育局：真相不只48秒民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
北市抽驗肉加工食品 石二鍋芋香貢丸標示不合格
（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市衛生局今天公布市售肉加工產品抽驗結果，在夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗的29件中有2件產品不合格，包含石二鍋的芋香貢丸標示為豬肉卻含有雞成分。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬太鞍水災害命 花蓮藍議員告劉世芳「廢弛職務」｜#鏡新聞
年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，釀成19死5失聯悲劇，花蓮地檢署介入偵辦後發現，光復鄉鄉長未確實照冊，事後甚至謊報名單，因此將他收押禁見。不過國民黨花蓮黨團認為，管理堰塞湖是中央的責任，不該拿基層開刀，因此今天(1/28)上午特別到北檢，提告內政部長劉世芳以及農業部長陳駿季等人。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
民眾黨軍購條例上限4千億 總統憂「台灣之盾破洞」｜#鏡新聞
總統賴清德拋出8年1.25兆的國防特別條例，遭藍白10度封殺，而民眾黨團1/26自提軍購特別條例，預算上限4000億元，並採一年一期方式編列，引發總統憂慮「台灣之盾破洞」。今天(1/28)行政院秘書長張惇涵指出，民眾黨團版本缺乏戰略構想以及非紅供應鏈，也不符合程序跟慣例，會使台美間處理軍購案窒礙難行。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
警察繁重加給 基隆藍綠齊爭取
基隆市警察局26日舉辦新卸任分局長交接，爭取連任的國民黨市長謝國樑、民進黨提名參選市長的議會議長童子瑋同台，讓年底市長選戰升溫，童子瑋表示，對非六都警察核發「繁重加給」，經由他在行政院、警政署等單位協調下，警政署已在修正細節，盼農曆年前可獲行政院核定。謝國樑則強調，若加給案順利通過，市府會追加預算編列，由中央、地方一起努力配合，創造警察同仁更好的待遇跟環境。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【美洲速報】阿斯夫拉就任宏都拉斯總統 川普再添盟友｜#鏡新聞
我們的前邦交國宏都拉斯，終於迎來新總統上任，右翼保守派政壇老將阿斯夫拉，27日在國會宣誓就任總統，而這位當初獲得美國總統川普背書的總統，除了讓川普在中南美洲，再添一名盟友，究竟會不會如選前所說和台灣恢復邦交，外界持續高度關注。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
生產線凸槌 豬肉貢丸驗出雞肉
台北市衛生局27日公布最新市售肉加工品檢驗結果，抽驗29件有2件不合格，分別為石二鍋台北安居店芋香貢丸標示豬肉卻有雞肉成分，台北市中山區大翔鐵板燒特製牛肉片標示牛肉但檢出豬肉成分，依《食安法》規定，最高可處400萬元罰緩，2件商品來源廠商皆非位在台北市，已移嘉義縣、基隆市衛生局。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 168則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 27則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 138則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 4則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言