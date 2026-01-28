虐童零容忍！教保員推頭體罰53次 罰40萬

台南教育局在幼兒園不適任人員公告專區，新增名單多了兩名教保員。（圖／東森新聞）





又有虐童案，台南教育局在幼兒園不適任人員公告專區，新增名單多了兩名教保員，其中一名劉姓教保員被開罰40萬元，經調查發現，她在一個月內對班上幼兒，有施以推頭、拍打、拉扯、壓制以及強迫餵食等粗暴行為，累計達53次的體罰，現在重罰以及公告姓名，並且終身不得任教於任何教保服務機構，而幼兒園負責人被裁處6萬元，並限期改善。

台南這間幼兒園，標榜是安心托育的學校，但卻有孩子被送來，遭教保員不當對待。

臺南市教育局專委簡文達：「在一個月內對班上幼兒，有施以推頭拍打拉扯壓制及強迫餵食等累計達53次的體罰，及不當管教行為情節重大。」

廣告 廣告

幼兒園人員：「有家長來跟我們說，我們就是去請工程師幫我們調監視器，有些小朋友他都不想吃東西，可是整天下來他不吃東西，我們又會擔心，所以老師就是讓他嘗試吃一口，沒有壓著他，就是把湯匙放在他的嘴巴前面。」

劉姓教保員對多名幼兒推頭拉扯強迫餵食、粗魯對待，教育局調查屬實，她一個月內體罰次數高達53次，顯然已經不適合擔任教保員，教育局依法公告姓名，主要行為者劉瓊玫教保員，裁罰40萬，另外助理員陳依彤開罰六萬，幼兒園負責人也裁罰六萬元。

幼兒園人員：「（教多久啦），喔五六年有，表現就是很好，常常跟家長做溝通，到現在喔她11月份離職，到現在還有小朋友在問，老師怎麼還在請假。」

其他學生家長：「我媳婦是說她同事說不錯啦，（你這樣接送覺得怎樣呢），老師還可以啦，對啊現在的人也都會做表面啊。」

這家幼兒園在地深耕超過15年，2024年8月起，轉型為準公托，卻發生教保員虐童，當事教保員已離職，她被重罰並且終身不得任教，不能再有幼童被不當對待。

東森新聞關心您

拒絕兒虐，請撥打110、113

更多東森新聞報導

快訊／台南新營店面火警！延燒3建物 消防急灌救

台南男分手男友恐嚇「公開激戰片」 認了：不爽害染病

酒駕慣犯拒檢狂飆！失控自撞民宅 警掏槍抓人

