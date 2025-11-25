虐童零容忍 教育局強化園長法令認知與風險管理

虐童零容忍，教育局邀集全市公私立幼兒園園長、主任研習，避免憾事再度發生。 （教育局提供）

記者林雪娟／台南報導

傳出兒虐新聞，總讓人心驚，為落實「虐童零容忍」政策，建構安全優質的幼教環境，教育局二十五日於大成國中舉辦「公私立幼兒園園長、主任正向管教及通報知能研習」，強化並落實正向管教 ，提升專業知能，共同守護幼童。

活動吸引五五０位幼兒園長及主任齊聚研習。教育局表示，每個孩子都是父母寶貝，幼兒園有責任提供安全、友善的學習環境，虐童零容忍是市府政策目標，召集全市幼兒園領導者參與研習，從管理層面，建立正確法令認知與正向管教觀念，讓園長成為園內推動正向管教核心，從根本預防不當對待事件發生。

廣告 廣告

教育局坦言，每每處理幼兒園違法事件時，常發現行為人對違法行為認知不足，除專業研習，並具體案例討論常見違法行為樣態，如打頭、推頭、不當壓制身體等，並說明正向管教措施與阻卻違法事宜，而園長與主任為幼兒園管理關鍵角色，應依自主風險管理檢核表，定期落實巡堂、抽查監視器畫面及園務管理等事宜，關懷幼生學習狀況，掌握園內疑似違法事件情形，主動掌握、全面預防。

若園內發生教保服務人員違法事件，經查證屬實，負責人將依法處以最高六萬元罰鍰，情節重大者更將面臨減招、停招或廢止設立許可處分，違法對待幼兒，將依法嚴懲，最高可處六十萬元罰鍰且終身不得在任何教保服務機構任職，並要求各園落實正向管教，共同營造幼兒快樂、安全的成長環境。