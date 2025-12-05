虐貓慣犯！女子丟垃圾被抓包「袋裝12具貓屍」累計14隻死亡

動保處於六張犁派出所帶回2具貓屍，均已腐敗逾2個月、長滿蛆蟲。 圖：台北市動物保護處/提供

[Newtalk新聞] 台北市信義區一名游姓女子昨(4)日傍晚將裝有多具貓屍的2包垃圾投入垃圾車時，被民眾聞到異味起疑，立刻示意清潔隊攔截並報警。警方調查發現，被丟棄垃圾中有12隻貓屍，其中9隻為幼貓，引發社會譁然。台北動保處今出面證實回應，本案住宅已達14隻貓隻死亡。

台北市信義區富陽街一處住宅日前被鄰里通報多日無電、屋內飄出惡臭，並傳出犬隻虛弱吠叫聲，後陽台也可見多隻貓出沒遊蕩，懷疑屋內有大量犬貓遭遺棄虐死。台北市動保處自10月22日起加強監控訪視，陸續帶回1犬5貓救治，目前屋內已無動物。但屋內惡臭持續，引發屋內仍有犬貓死亡的疑慮。

昨日有該戶鄰居通報，指該戶飼主返家後丟出2袋垃圾，並散發強烈屍臭，懷疑毀屍滅跡。民眾追上垃圾車取回其中1袋，交由六張犁派出所保管；另1袋則被環保局載往木柵焚化爐，動保處緊急攔截後檢出3隻成貓、9隻幼貓屍體，屍體均已腐敗逾2個月、長滿蛆蟲，部分已露出白骨。加上動保處10月28日進屋時發現1隻成貓骨骸，以及8月16日訪視取回的1隻幼貓屍體，本案現已累計14隻貓死亡。

動保處指出，該戶飼主早於8月即因照養不當遭介入處理，當時扣留4隻貓並送驗1貓屍，結果顯示枕骨骨裂與後肢趾部出血，動保處當時已依《動保法》第25條移送刑事偵辦，並持續訪視追蹤犬貓飼養，同步通報社會局及衛生局提供所需必要協助。

11月28日追蹤訪視時，飼主拒絕配合，動保處遂會同警方並在房東同意下入屋；屋內持續斷電、未提供飲水及飼料，大量糞便及垃圾堆積，貓隻均呈現呼吸道感染症狀。動保處當日緊急帶回1犬4貓(另1貓逃逸)，並在紙箱內再發現貓屍遺骨，第二度將該飼主移送刑事偵辦。

飼主到案供稱，因工作長期未返家，導致環境骯髒、寵物無食無水，有虐待動物事實，動保處依法沒入該名飼主所有犬貓，並列入動物認養黑名單，禁止認養收容所動物及禁止飼養犬貓。刑事部分則再移送警察局依違反《動保法》第25-1條致複數動物死亡情節重大者，處一年以上五年以下有期徒刑，併科新台幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。

依《動保法》，飼主須提供寵物足夠食物飲水、乾淨環境及必要醫療，否則可處2年以下刑期與20萬至200萬元罰金。民眾如發現動物受虐、受困，可撥打24小時「1959動保專線」通報。

動保處呼籲，依《動保法》飼主應給予寵物充足食物飲水、乾淨環境等妥善照顧，動物生病也需給予醫療，避免遭受虐待、傷害，違者最高可處2年以下有期徒刑，並科20萬至200萬元罰金。若民眾有發現動物受傷、受困或受虐需要救援，可立即撥打24小時「1959動保專線」，動保處將立即派員處理。







