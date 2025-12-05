虐貓慣犯 14貓裝垃圾袋棄屍
（記者孫曜樟攝）
記者孫曜樟∕台北報導
台北市信義區富陽街驚傳嚴重虐待動物致死案，一名游姓飼主因長期未返家餵食且斷水斷電，導致屋內大量貓隻死亡。北市動保處四日接獲通報，緊急攔截飼主試圖丟棄的垃圾袋，赫見袋內竟藏有十二具腐爛貓屍，連同先前訪視發現的遺骸，全案累計已達十四隻貓死亡。動保處已依違反《動物保護法》致複數動物死亡情節重大罪嫌，將游姓飼主移送法辦，並申請搜索票擴大偵辦。
全案曝光源於周邊鄰居察覺異狀，富陽街該戶遭斷電多日且傳出濃厚惡臭，偶有虛弱犬隻吠叫。動保處指出，四日接獲報案，指游姓飼主突然返家並將兩袋發出屍臭的垃圾丟棄至垃圾車。其中一袋由熱心民眾撿回交予六張犁派出所，另一袋則已被環保局運往木柵焚化爐。動保處獲報後火速派員至焚化廠攔截，經檢視兩袋內容物，共計發現三隻成貓及九隻幼貓屍體。屍體死亡時間估計超過了兩個月，不僅長蛆且部分已見骨，慘不忍睹。
事實上，動保處早在一一三年八月十六日即接獲該戶疑似虐待動物通報。當時動保處人員到場訪視，帶回一具幼貓屍體及扣留四隻貓，經解剖發現幼貓有枕骨骨裂及後肢出血情形，隨即將飼主移送刑事偵辦。由於游姓飼主為北市衛生局自殺防治中心輔導個案，相關單位同步通報社會局與衛生局介入關懷。
然而，該處飼養環境並未改善。動保處於十一月二十八日會同警方與房東強制進入屋內檢查，發現屋內無水無電，滿地糞便與垃圾。當日動保處緊急安置屋內尚存活但患有呼吸道感染的一犬四貓，並在屋內紙箱中發現一具成貓骨骸，這是當局第二次將飼主移送法辦。動保處除依《動保法》第五條第二項沒入所有動物，並將其列入黑名單，終身禁止飼養犬貓及認養收容動物。
針對四日發現的大量貓屍，動保處五日會同警方持搜索票執行強制搜索。動保處動物救援隊代理科長陳瑞濱表示，雖飼主先前已有移送紀錄，但因案件尚在調查審理中，目前將這十四隻貓的死亡視為同一案件處理。刑事責任部分，將依違反《動保法》游嫌恐面臨一年以上五年以下有期徒刑，併科新台幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。
