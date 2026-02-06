虔誠參拜金虎爺！ 她用「老公生日」選號 驚喜刮中100萬





真的有拜有保庇！台中一名年約50歲的女性，本身是虔誠信徒，每次到彩券行買刮刮樂，都會先向店內的虎金虎爺上香參拜，日前她以「老公生日」選號，購買「2,000萬超級紅包」驚喜刮中100萬元，讓現場民眾都驚呼太神了！

台彩公司指出，該名女性日前前往臺中市西屯區何仁里重慶路「金旺發彩券行」，幸運刮中100萬元大獎。根據代理人呂先生轉述，這位幸運兒每次來彩券行都會先向店內供奉的金虎爺上香參拜，再開始挑選刮刮樂。當天，她指名要買「2,000萬超級紅包」，一邊默念老公的生日號碼一邊挑選，先是買尾數7號就刮中了5,000元，緊接著再挑選尾數19號。

她直接刮開條碼對獎，投注機顯示「未授權兌獎」讓她愣了一下，接著趕緊把票面全部刮開仔細核對，才發現竟是刮中100萬元大獎，她又驚又喜地感謝金虎爺庇佑，以及老公生日帶來的好運。

（封面圖／台彩公司提供）

