虔誠膜拜4年多！家中供俸「綠色佛像」 友人一看驚：這是史瑞克

國際中心／彭淇昀報導

菲律賓一名女子曾在當地商店購入一尊綠色雕像，誤認為是佛像，4年多來天天在雕像前誠心祈禱。直到某天朋友揭開真相，她才驚覺，自己長期供奉的對象竟是知名動畫角色「史瑞克」的模型。

菲律賓女子在當地購入一尊綠色雕像，誤認為是佛像，拜了4年多後才發現，自己長期供奉的對象竟是「史瑞克」。（圖／翻攝自Reddit）

根據外媒《Unilad》報導指出，女子收藏這尊雕像已有約4年之久，直到朋友到訪時察覺造型怪異，仔細一看才發現那並非宗教神像，而是卡通人物。不過女子得知真相後，並未覺得尷尬或生氣，反而笑了出來，且表示會繼續供俸「史瑞克雕像」，坦言自己在祈禱時的「心意」才是最重要的，因此對象並非關鍵。

事實上，類似的誤信事件去年也在印度上演。位於北方邦馬圖拉的班凱比哈里神廟，有信徒聚集飲用一尊大象雕塑滴落的水，誤以為那是象徵神聖的「聖足甘露」。

然而，事後證實這些水其實是來自廟內空調設備，也就是「冷氣水」。班凱比哈里神廟成員迪內什．戈斯瓦米向《印度時報》證實，該水源並不安全飲用。他表示，雖然尊重信眾的虔誠信仰，但仍有責任說明真相，所謂的「聖足甘露」應含有羅勒、玫瑰花瓣等成分，而非單純的空調冷凝水。

一名信徒得知後難掩失落地表示，大家懷著深厚信念前來朝拜，如今卻得知真相令人心碎，寺方應主動防止民眾誤飲這些水。儘管如此，在事實揭露後，仍有人被目擊繼續飲用，甚至用小紙杯將水收集起來，當作聖水帶走。

