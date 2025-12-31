處分松果購物的下一步？ 創業家押寶B2B、AI搏翻身

電商價格戰與補貼競賽夾擊下，創業家今年前三季每股虧損0.62元宣布不再硬拚燒錢B2C戰場，轉攻黏著度更高的B2B企業採購服務，處分松果購物後，朝精實獲利模式出發。

創業家坦言，過去高度仰賴高補貼、低毛利的B2C市場，營運容易陷入「有營收沒獲利」的惡性循環。這次轉型要讓財務結構回歸健康，不再被流量與補貼綁架，營運效率優先。

為了轉型，創業家早一步處分松果購物平台，第二季EPS已明顯好轉，但還要做到2件事，不再無止境跟進B2C市場的補貼戰、價格戰，確保資源集中在可複製且可放大的企業採購平台，用流程與系統拚勝負。

B2B企業採購 靠一招黏著度更高

在新戰略下，創業家把重心轉往B2B企業採購服務，鎖定的是「長期、穩定、可預測」的訂單來源，而不是一次性促銷業績。

目前已導入多家企業客戶，採「先導入、後持續」模式，先協助盤點物料、建置採購流程，再逐步拉高使用頻率，實際效果是 「平均幫客戶物料成本降約10％」，提高續約與合作意願。

同時，導入AI工具與流程模組化設計，將報價、下單、比價、對帳等環節標準化，一方面 減少人力依賴、縮短處理時間，另一方面也讓平台更容易複製到不同產業。

創業家押注「B2B＋AI」拚翻身

雖然B2B企業採購是未來公司重點，不過創業家沒放棄B2C這塊市場，「生活市集」仍維持服務，但不再把重心放在高補貼拚成長。

創業家擬定短中長期轉型計畫，先調整財務結構、收斂非核心業務，把體質先練好；再擴大B2B客戶數與採購頻次，讓平台成為企業日常採購的一環；長期以模組化平台與AI整合為基礎，打造具規模化能力的垂直電商服務平台。

創業家坦言，短期財報數字確實還看不到全面成果，但轉型方向已逐步成形，隨著B2B營收占比提升、補貼與成本壓力下降，營運表現有機會逐季回溫，為未來成長打下基礎。