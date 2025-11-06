處方箋爆量！夜診一度沒藥師 台大北護分院打造「智慧發藥系統」解套

記者簡浩正／台北報導

台大醫院北護分院今年斥資800多萬，引進「全自動盒裝藥發藥機」（圖左）。（圖／記者簡浩正攝影）

面對高齡化社會與慢性病醫療需求持續增加，在藥師普遍不足下，其工作負荷與安全風險也不斷提升。台大醫院北護分院甚至一度因人力不足，夜診藥局被迫停擺。為了提升調劑效率、減輕藥師壓力，院方今年斥資800多萬，引進「全自動盒裝藥發藥機」，讓調劑作業全面升級。

根據衛生福利部規定，每100張處方箋就要聘用1名藥事人員，然而近年台灣面對超高齡化社會浪潮、醫護人員出走潮等因素，藥師人力普遍不足，就算是位在台北市中心的台大北護分院，也難擋缺人窘境。

為提升調劑效率與確保用藥安全，台大北護分院導入德國全自動盒裝藥發藥機系統，並於今日記者會正式宣告啟用，作為打造兼具科技、效率的新世代智慧藥局的第一步。這台系統為目前國內地區醫院醫院第一台，也是台大醫療體系第一家啟用與醫學中心同級設備。

院方說明，在自動化運作下，藥師不需再耗時於架間取藥，系統能自動抓取正確藥品並傳送至發藥口，藥師僅需核對與說明即可。根據導入評估，待完成後續全自動化後，系統可使藥師作業時間減少約30%、調劑錯誤率下降95%、病人等候時間縮短20%，發藥正確率更提升至 99.5%以上。

此系統介入讓臨床藥師很有感。台大北護分院藥劑組長彭思瑋，帶領記者至領藥現場觀看實際流程，說導入自動化設備也讓庫存、數量與效期都能即時監控，未來串接藥庫、HIS與AI模組，將能打造「可視、可追蹤、可預測」的智慧藥務管理。

他說，目前系統中已有40多種盒裝藥品，占院內盒裝藥品整體約4成，協助藥師不少作業時間。他也笑稱：「現在幾乎不太需要晚上額外加班，也讓生活作息更正常。」

台大北護分院醫事部主任陳錦得表示，在ESG永續發展面向上，北護分院的全自動盒裝藥發藥機採節能設備與環保運作模式，完成全面自動化後評估可減少紙張與標籤耗材約20%、降低藥品報廢率30%、節能約15%，同時提升藥師的工作環境與安全性。此外，系統數據化讓醫院可持續追蹤藥品耗用趨勢，優化採購決策並減少浪費，符合永續醫療的核心精神。透過智慧科技，讓醫療不僅更有效率，也更環保、更人性。

台大醫院北護分院引進「全自動盒裝藥發藥機」，評估可降低藥品報廢率30%、節能約15%，同時提升藥師的工作環境與安全性。（圖／記者簡浩正攝影）

台大北護分院院長詹鼎正說，以往藥師要不停走動抓藥、確認數量，現在系統會自動抓取正確藥品送到發藥口，藥師只要核對藥品和說明就好，大幅減少出錯風險。

他也說到，院內目前一天約1千多張處方箋，但由於缺藥師，之前最慘的時候「甚至連夜診藥局都開不了」，當時只能釋出處方箋，請附近的藥局多多幫忙。除了現在有新系統導入外，加上薪資提升、專業加給制度等多管道下，目前藥師人力陸續到位，已恢復部分夜間門診藥局。盼藉此讓藥師回到臨床現場，強化用藥安全與健康教育。。

