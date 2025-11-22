處理台日關係 「不是吃壽司就好」

李登輝基金會與國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，開幕式中結合「數位李登輝」AI語音，讓數位李登輝親臨現場致詞。（姚志平攝）

李登輝基金會董事長李安妮上台致詞。（姚志平攝）

日本首相高市早苗因「台灣有事」發言遭大陸報復，賴清德總統日前在社群平台PO出大啖壽司的照片聲援，李登輝基金會董事長李安妮22日表示，台灣面臨不對稱位置或壓力問題，要很細膩的去處理，民眾覺得很惶恐很不安時，政府不應該再對著人民訴說自己的委屈，應該具體行動跟承諾，「不是只吃壽司、喝味噌湯就好了」。

李安妮昨天在「李登輝紀念學術討論會」中指出，以女性主義的觀點，台灣就像女人，面對多重結構疊起來的壓力，要用比較細緻的方式因應，然後在夾縫中求生存，李前總統是陽剛日式教育出來的男性，但處理類似多層不利結構或不對稱的關係裡，是非常細膩的。

她直言，台灣現在面臨一些問題，也是要用很細膩的方式去處理，要講對的話、做對的事，民眾惶恐很不安時，「政府不應該再對人民訴說自己的委屈，訴說怎麼樣被在野黨欺負，而是要具體有一些行動跟承諾，不是只是吃壽司、喝味噌湯就好了」，要讓人民有感到安全的意志力。

國民黨立委許宇甄則批評，民進黨政府面對釣魚台等重大主權議題採取含糊態度，卻在次要議題上積極對日示好，這是放棄原則、以短期利益換取虛假的安全感。賴清德「吃壽司表忠」後，衛福部食藥署旋即鬆綁核食管制，本該守護主權與人民健康的食藥署，竟為了迎合總統的政治姿態，而放棄專業，若把解除管制作為對日本示好的籌碼，不只毀掉專業機構公信力，更會裂解消費者信任。

她說，政府連最基本的溝通都做不到，又如何期待人民相信其在更複雜國際談判中的承諾？賴政府把主權、民生與外交混為一談，最終負面代價還是要由國人全數承擔。

國民黨立委李彥秀也說，賴清德「寒冬送暖」，選在大陸禁止日本水產品進口後，大啖日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品，不僅強化「台日友好」的形象，更是繼核食「正名」為福食後，以政治算計凌駕民眾權益。