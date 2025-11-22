處理台日關係 「不是吃壽司就好」
日本首相高市早苗因「台灣有事」發言遭大陸報復，賴清德總統日前在社群平台PO出大啖壽司的照片聲援，李登輝基金會董事長李安妮22日表示，台灣面臨不對稱位置或壓力問題，要很細膩的去處理，民眾覺得很惶恐很不安時，政府不應該再對著人民訴說自己的委屈，應該具體行動跟承諾，「不是只吃壽司、喝味噌湯就好了」。
李安妮昨天在「李登輝紀念學術討論會」中指出，以女性主義的觀點，台灣就像女人，面對多重結構疊起來的壓力，要用比較細緻的方式因應，然後在夾縫中求生存，李前總統是陽剛日式教育出來的男性，但處理類似多層不利結構或不對稱的關係裡，是非常細膩的。
她直言，台灣現在面臨一些問題，也是要用很細膩的方式去處理，要講對的話、做對的事，民眾惶恐很不安時，「政府不應該再對人民訴說自己的委屈，訴說怎麼樣被在野黨欺負，而是要具體有一些行動跟承諾，不是只是吃壽司、喝味噌湯就好了」，要讓人民有感到安全的意志力。
國民黨立委許宇甄則批評，民進黨政府面對釣魚台等重大主權議題採取含糊態度，卻在次要議題上積極對日示好，這是放棄原則、以短期利益換取虛假的安全感。賴清德「吃壽司表忠」後，衛福部食藥署旋即鬆綁核食管制，本該守護主權與人民健康的食藥署，竟為了迎合總統的政治姿態，而放棄專業，若把解除管制作為對日本示好的籌碼，不只毀掉專業機構公信力，更會裂解消費者信任。
她說，政府連最基本的溝通都做不到，又如何期待人民相信其在更複雜國際談判中的承諾？賴政府把主權、民生與外交混為一談，最終負面代價還是要由國人全數承擔。
國民黨立委李彥秀也說，賴清德「寒冬送暖」，選在大陸禁止日本水產品進口後，大啖日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品，不僅強化「台日友好」的形象，更是繼核食「正名」為福食後，以政治算計凌駕民眾權益。
其他人也在看
賴清德貼文暗諷追思共諜 鄭麗文火辣回應了
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨天臉書發文向黃百韜等當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意，並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜，遭外界解讀是在暗諷國民黨主席鄭麗文追思共諜。對此，鄭麗文今（23）日...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
美國對中不再從容 台灣須清醒
如果說冷戰時期的美國是自信滿滿的「老大哥」，那麼現在的美國面對中國挑戰時，似乎失去了原本的從容，而多了深層的焦慮。美中互動明顯出現變化，從近期華府對台政策釋出矛盾訊號，以及北京展現的戰略定力可以看出端倪。中時新聞網 ・ 1 天前
小心公親變事主
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」引爆日中衝突，儘管高市嘗試以「推進日中戰略互惠想法未變」滅火，陸方仍要求收回言論。高市確實有權堅持論述，但她若是言行一致，就該著手修改或廢止《中日建交公報》，才能讓「台灣有事」之說有理直氣壯的基礎。中時新聞網 ・ 1 天前
"棒棒糖"醜聞不斷!王子爆婚外情 小杰.威廉閃兵遭求刑逾2年
娛樂中心／楊思敏、戴亞倫、SNG 新北報導棒棒堂成員負面新聞不斷，王子與粿粿爆出婚外情，威廉與小杰因為閃兵遭調查，檢察官針對兩人，分別求刑2年2個月和2年8個月。威廉週末出席公益球賽時，被問到種種風波，他向大家道歉，表示團員都想為年輕時犯的錯彌補，至於王子介入他人婚姻，並不知情。棒棒堂成員負面新聞不斷，威廉閃兵遭起訴，50萬元交保，檢察官求刑2年2個月，接著團員小杰也被調查，求刑更重、2年8個月。他受訪時向大家道歉，表示棒棒堂最近事情比較多，和成員們都要加油。威廉與太太卓君澤出席明星匹克球公益賽。（圖／民視新聞）至於小杰的狀況，威廉表示，發生這狀況都覺得不太好，「一直想要再為年輕所犯的錯誤，然後去彌補跟改進，我就請他準備好心情，因為這個後面還可能還面臨到一些司法。」威廉深陷閃兵案，所有工作停擺，週末與老婆卓君澤，參加明星匹克球公益賽，透過做公益，希望彌補過錯。威廉：「最近就是會帶娃、忙皮克球，然後最近也是會幫協會這邊做一些服務。」威廉參與明星匹克球公益賽。（圖／民視新聞）另一問棒棒堂團員王子也爆出醜聞，與粿粿婚外情，鬧得沸沸揚揚。威廉：「王子更是我自己的弟弟，像弟弟一樣在看待。 事情的開始是完全不知情，我相信他在受到這次的教訓之後，也能夠一樣成為一個、相對可以更好的一個人。」粿粿的先生范姜彥豐要求賠償金600萬，但王子聲稱為父親還債，拿不出來，要分期付款。威廉表示，不清楚細節，但希望團員們都能度過低潮。原文出處：「棒棒糖」醜聞不斷 王子爆婚外情 小杰.威廉閃兵遭求刑 更多民視新聞報導金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻子瑜中文喊「期待這一天非常久」！畫面網哭：一步等了10年赴韓打拼10年終於在台開唱！子瑜哽咽「很多次想放棄」鞠躬：很想家民視影音 ・ 1 天前
女子騎車搖晃辯「風大太冷」 警採驗唾液揪毒駕
有名女子自稱在五分埔賣衣服，上班途中騎車搖搖晃晃，被巡邏員警發現一路跟隨後把車攔下，儘管女騎士辯稱，是風太大、很冷才會發抖，但員警用唾液快篩，一驗是毒駕。 #騎車搖晃#驗唾液#毒駕東森新聞影音 ・ 1 天前
想逃？巴西最高法院：「電子腳鐐被破壞」 下令逮捕前總統波索納洛
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因謀畫未遂政變，今年9月遭重判27年有期徒刑，目前配戴電子腳鐐在家軟禁。巴西最高法院22日下令預防性逮捕波索納洛，理由是電子腳鐐遭破壞，顯示他有意逃亡。太報 ・ 1 天前
賴總統緬懷黃百韜 未提抗日事蹟
日前國民黨主席鄭麗文追思白色恐怖受難者，其中包括共諜吳石，引發爭議，賴清德總統22日在臉書發文，緬懷民國37年11月22日徐蚌會戰中殉國的將領黃百韜，強調該場會戰短短66天內犧牲約55.5萬名國軍生命，「緬懷這段歷史，是為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」；國民黨批評賴清德「選擇性失憶」，只敢讚揚黃百韜「打共產黨」的經歷，方便民進黨高喊「抗中保台」攫取政治利益，未提黃抗日事蹟，充滿虛偽與算計。中時新聞網 ・ 1 天前
胃炎處方藥試驗不合格！食藥署下令啟動回收作業
食藥署公布，用於治療胃炎等疾病的處方用藥「強生舒胃糖衣錠10毫克」因溶離試驗結果不符規定，已要求全面下架回收。食藥署表示，有疑慮的產品目前已售出145萬顆，已要求廠商在12月11日前完成回收。另外，食台視新聞網 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」風波 彭博：遠因可追溯至「這女人」訪台
彭博資訊解讀，當美國前眾院議長裴洛西在2022年8月訪台，引發中共後續軍演，將彈道飛彈射過台灣上空，落在日本專屬經濟海域...聯合新聞網 ・ 22 小時前
藍綠紅對話之必須
鄭麗文日前在《中國時報》訪問中說：「兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實。」這席務實的敘述，跨出了長期以來國民黨的思維窠臼，清醒地指出兩岸和平需要多方面的條件配合。中共近年對於統一已有自己的戰略進程，國民黨在台灣的代表性逐漸降低，由此國共之間的合作難盡其功，猶需考量民進黨與美日等關鍵因素。中時新聞網 ・ 1 天前
中國駐日使館引《聯合國憲章》嗆「有權直接對日動武」 網揪1關鍵打臉
日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，中方隨即祭出多項反制手段，繼呼籲民眾勿前往日本旅遊後，19日再宣佈暫停日本水產，中國駐日大使館也引述《聯合國憲章》的敵國條款，暗示若日本實施侵略的任何步驟，中國有權直接對日本採取軍事行動，不用安理會授權。不過，一篇貼文卻慘遭美、日、台網友洗版打臉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸致函聯合國 對日有自衛權
大陸對日反制再升級，針對日本首相高市早苗「台灣有事構成日本出兵」論，陸常駐代表傅聰致函聯合國，指如日本膽敢武力介入台海，將行使《聯合國憲章》自衛權，該公函將作為聯合國大會正式文件，分發全體會員國；北京並否決舉行陸日韓三國峰會，中共黨報《人民日報》更警告，將採取更嚴厲堅決的反制措施。中時新聞網 ・ 1 天前
卓揆指分配款增最多 新北：文字遊戲
行政院20日通過院版《財劃法》修正草案，院長卓榮泰22日表示，新北未來在統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款增加數為六都最高。新北市財政局長陳榮貴批，院版分配、公式的基礎設算數據不明，中央不願清楚給數字，根本在玩文字遊戲。中時新聞網 ・ 1 天前
彰化秀水鄉長之爭 藍綠人選浮現
無黨籍秀水鄉長林英嘉在民國107年以政壇新人挑戰民進黨時任鄉長梁禎祥及國民黨鄉代會主席陳文欣，在兩強夾殺下突圍當選，此屆順利連任，如今任期將屆，目前地方上已有民進黨葉國雄、國民黨鄭倫杰表態參選，據了解，林英嘉將轉戰縣議員。中時新聞網 ・ 1 天前
台海若開戰 日本不會派兵護台？專家曝自衛隊核心任務
台海若開戰 日本不會派兵護台？專家曝自衛隊核心任務EBC東森新聞 ・ 1 天前
黃榮堯精益求精 給病人更好服務
今年71歲、書田診所泌尿科主治醫師黃榮堯，是書田診所民國82年創立初期的元老成員之一。從醫45年，他見證泌尿科跨時代的進步，也深耕攝護腺肥大治療，以多篇「銩雷射攝護腺剜除手術」研究，獲國際肯定。為人低調的他，始終秉持「精益求精」信念，力求提供病人更好的服務。中時新聞網 ・ 1 天前
本尊無奈 稱李四川條款不是壞事
立法院藍白聯手在21日三讀通過《地方制度法》修正案，直轄市不受人口限制皆可設置3位副市長，因北市人口變少，一旦副市長李四川轉戰新北市長，修法使北市副市長仍可維持3人，被視作「李四川條款」。李四川22日首度回應說，不曉得為什麼會變成「李四川條款」，直轄市有3位副市長不是壞事。中時新聞網 ・ 1 天前
川普下通牒 逼烏簽28點計畫
川普政府力推結束俄烏衝突「28點計畫」，要求烏克蘭割地裁軍，讓烏克蘭與歐洲國家大感震驚！此外白宮日前還對烏國施壓，要求它在感恩節（27日）前接受這項提案，否則將會失去美方的支持。工商時報 ・ 1 天前
胡佛研究員：李登輝訪美 導致美台關係失衡
國史館與李登輝基金會22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，美國史丹佛大學胡佛研究所研究員林孝庭表示，1995年李登輝訪問康乃爾，導致美國檢討對台政策；美國國安會亞太事務主任蘇葆立認為，讓李訪美，已讓台美關係「失去平衡」，華府主政者認定，一旦兩岸發生衝突，把美國推下水，將導致無法預測的嚴重後果。中時新聞網 ・ 1 天前
垂秀夫揭 陸日釣魚台紛爭破冰關鍵
日相高市早苗的「台灣有事」言論，引發大陸強烈反彈，讓人想起13年前日本將釣魚台列嶼（尖閣諸島）國有化掀起的爭端。前日本駐中國大使垂秀夫回憶這一關係惡化的先例，盛讚後來的官房長官菅義偉堅持不退讓，最終促成「習安會」，讓陸日關係破冰。中時新聞網 ・ 1 天前