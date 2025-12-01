處理台68障礙物！竹東警車遭「小貨車追撞」噴飛掛中央護欄 2警傷勢曝

記者羅欣怡／新竹報導

警車被撞後，卡在中央分隔島上。（圖／翻攝自《竹東小鎮》）

新竹縣竹東分局竹東派出所，今（1日）兩名員警於台68快速道路執行勤務時，遭到後方大貨車撞擊，整台警車撞到「掛在」中央分隔島上，車上兩名員警因強大撞擊力道，發生短暫失憶，2人傷勢曝光。

據了解，竹東所接到轉報後，兩名員警隨即駕駛警車出勤，行經東向21公里處時，遭到後方貨車撞擊，事故現場滿地都是車體零件，警車的車尾整個凹陷變形，肇事的貨車車頭也受損、保險桿掉落，由於撞擊力道大，造成陳姓女警頭部撕裂傷、腦震盪、陳姓男警輕微腦震盪，蕭姓貨車駕駛則是右小腿挫傷，3人皆在治療中。

警車車尾全爛，車上兩名有輕微腦震盪，貨車駕駛腿部挫傷。（圖／翻攝畫面）

警方表示，竹東派出所執行巡邏勤務時，接獲報案稱台68線快速道路西向東21公里處有障礙物，於現場處理時，遭後方小貨車追撞，本件事故雙方皆有受傷，無生命危險，相關案情釐清中。

