處理家庭糾紛拔槍銬7旬婦 高雄員警挨控態度不佳遭申誡處分

馮姓男子情緒激動又不配合下車受檢，員警於是拿出手槍警戒。（圖：林園分局提供）

高雄市林園分局員警處理一起家庭糾紛，男子移動轎車時情緒激動，員警拔槍警戒並將男子拉下車，不料，男子70歲的阿嬤上前以身體阻擋，還出手拉扯員警配槍，當場被員警上銬，警方將男子和老婦人依妨害公務罪嫌送辦，但，員警也被控態度不佳，遭到申誡處分。（溫蘭魁報導）

這起事件發生在27日下午，林園分局忠義派出所員警接獲報案前往處理一起夫妻吵架，員警到場發現馮姓男子車輛違停在巷子裡，於是要他移車，林園分局副分局長黃國峰說，過程中，男子重踩油門且情緒激動，又不願配合下車受檢，員警於是掏出手槍警戒，不料遭到馮姓男子大聲咆哮：「（馮男：你拿槍出來幹嘛？有牌的流氓是不是？）副分局長黃國峰：過程中，馮男有重踩油門往前動作，員警見狀，為維護自身安全，遂持槍警戒。」

警方說，員警將男子拉下車壓制逮捕，馮男妻子的阿嬤見狀，多次以身體阻擋員警，並出手拉扯員警配槍和手部，造成員警受傷，員警於是也將70歲的老婦人上銬，此舉引發家屬不滿。

林園分局表示，員警執法過程中確實有改進之處，因此對處理員警申誡處分：「員警在執法過程中，因馮男情緒激動未配合下車，雙方發生言語爭執，員警應對態度確有改進之處，本分局將追究議處。」