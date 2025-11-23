處理成本漲20倍 清運成難題

農業部公告禁止廚餘餵豬，團膳業者只能臨時委託清運廠商幫忙載走廚餘，但每桶價格提高15至20倍，還可能有錢也請不到人，導致廚餘堆積、引發環境問題。圖為示意圖。（范揚光攝）

農業部公告禁止廚餘餵豬後，多出的廚餘多改送至焚化爐，並由原先就會載廚餘的豬農協助清運，然而，部分豬農不滿政府遲遲無法提出解禁對策，17日起不再協助，令團膳業者頭疼，目前只能臨時委託清運業者幫忙，但每桶價格提高15至20倍，還可能有錢也請不到人，導致廚餘堆積、引發環境問題。

據悉，台灣每日產出約2000噸廚餘，其中6成透過「餵豬」去化，其餘則由黑水虻、堆肥、焚化等方式因應。而供應全國校園的團膳，每日也會產出約2000桶、共計500噸的廚餘，這些廚餘原先可用於餵豬，但在禁餵令後，同樣也面臨去化問題。

餐盒食品公會全國聯合會理事長陳明信指出，豬農宣告17日起不再協助清運廚餘後，已對雙北團膳業者造成影響，只好臨時委託清運業者，但每桶價格喊至1500至2000元，對比過往由豬農協助的每桶不超過100元，差距達15至20倍，甚至因屬臨時委託，還有可能有錢也找不到人處理。

陳明信提到，團膳業者產出之廚餘為「事業廢棄物」，因此環保局也無法協助清運，導致各團膳業者多少都有堆積廚餘的情況發生，若問題持續未解，恐進一步延伸成環境、甚至食安議題。

陳明信強調，團膳剩食在廚餘中，絕對能算風險相對低的，舉例來說，家戶廚餘可能包含各種來源不明的食材、境外食品等，而團膳業者都是使用國家認證的「3章1Q」國產食材，不只能溯源，還確保都來自國內，只要妥善處理，相信還是能作為餵豬飼料。

針對廚餘處置，農業部表示，已有接收到許多業者的建議，廚餘養豬的政策預計本周會有更明確的內容，將會適時對外說明。