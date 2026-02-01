處理關鍵情勢失當 美國的伊拉克特使傳已去職

路透社31日引述知情人士報導，美國總統川普(Donald Trump)去年10月任命的伊拉克特使薩瓦亞(​Mark Savaya)，已不再擔任這個職位。

這項消息傳出之際，正值美國和伊朗關係緊張，華盛頓正在推動遏制伊朗對伊拉克的政治影響力。

薩瓦亞是伊拉克裔的美國企業家，也是一位基督徒。他是獲得川普任命出任高層職位的少數阿拉伯裔美國人之一。川普在2024年總統大選期間，曾大力爭取底特律和全美阿拉伯裔與穆斯林選民的支持。

目前並不清楚是什麼原因促使薩瓦亞離職、以及是否會指派繼任者。

一位知情人士說，薩瓦亞對關鍵情勢「處理不當」，包括未能阻止伊拉克前總理馬里奇(Nouri al-Maliki)被推舉為下任總理─川普已公開警告巴格達不要這樣做。

川普先前發出了最後通牒，宣稱馬里奇是「非常糟糕的選擇」，並表示一旦他當選，美國「將不再協助伊拉克」。

白宮拒絕就薩瓦亞的去留或任何繼任人選發表評論。 (編輯:柳向華)