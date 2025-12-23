虛偽買賣、贈與農地製造人頭會員 前士林農會理事長葉文忠判刑6月

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市士林區農會理事長葉文忠為擴大可掌控的農會會員人數，涉嫌以虛偽買賣、贈與方式辦理農地移轉登記，藉此製造「人頭農民」資格。士林地方法院審理後，認定葉男共同犯使公務員登載不實罪共4罪，判處各2月徒刑，應執行有期徒刑6月，均得易科罰金。全案可再上訴。

判決指出，葉文忠明知其名下農地並無實際買賣或贈與真意，仍於2020年、2024年間，分別以「買賣」、「贈與」等不實登記原因，委由不知情的地政士向士林地政事務所申請土地移轉登記，致地政機關公務員在職務上所掌的不動產登記公文書中，登載不實內容，損害土地登記管理的正確性。

法院調查，葉文忠為使不具農民身分者符合加入士林區農會的資格，先將自己名下位於士林區的新安段、平等段農地，以虛偽買賣方式過戶給特定人士，再於後續以虛偽贈與手法，分割移轉給多名人頭對象，藉此快速增加可控制的農會會員人數。相關土地權狀多由葉男集中保管，實際取得登記名義的對象，對土地買賣或贈與內容多不知情。

合議庭認為，地政機關在辦理不動產移轉登記時，僅進行形式審查，對實質交易真偽無從查核，若行為人明知登記事項不實仍申請登記，即構成使公務員登載不實罪。葉文忠的行為，已破壞土地管理制度的公信力，並非可取。

不過，法院也審酌葉文忠在準備程序中坦承犯行，犯後態度尚可，雖曾因違反農會法案件留下前科，但未構成累犯，因此量處各罪有期徒刑2月，合併執行6月，得易科罰金。

