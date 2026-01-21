虛坪改革將上路！政府配套措施卻還沒做好？信義代銷：恐導致房價上漲

記者陳韋帆／台北報導

專家指出，內政部虛坪改革原定2026年1月上路，但相關配套至今未明，恐有導致房價上漲疑慮，建議應盡速明訂相關措施，才是落實政策的關鍵。（圖／記者陳韋帆攝影）

內政部研議虛坪改革計畫，目標透過修正《建築技術規則》與《公寓大廈管理條例》落實實坪計價，信義代銷永續研展組協理童莉婷表示，虛坪改革原定2026年1月上路，但相關配套至今未明，恐有導致房價上漲疑慮，建議應盡速明訂相關措施，才是落實政策的關鍵。

據內政部資料，虛坪改革包括「檢討容積計算」、「停車空間分配」及因應高齡化社會的「一般電梯增列為免計容積項目」等3大重點，並增訂管委會設置面積的合理標準及上下限。

童莉婷指出，虛坪改革目前已導致都更危老重建地主陷入觀望，未來若無相關配套就上路，亦有導致民眾資訊混淆、房價上漲等疑慮。（圖／信義代銷提供）

童莉婷指出，虛坪改革勢必將增加民眾判讀資訊困難，短期內重建整合也將遭受衝擊，回顧過往2018年雨遮新制交替經驗，就爆發消費者混淆、舊案退訂、搶掛建照潮。

此次虛坪改革則原定2026年1月上路，迄今細則尚未出爐，在政策未明下，也讓都更危老整合出現困難，不少地主因觀望情緒導致重建整合進度陷入暫緩。

她進一步指出，虛坪改革上路，土地與營造成本固定的前提下，建商可計價面積勢必縮水，將本求利下，建商也勢必將提高單價或調漲車位價格以回補缺口，最終也會出現舊制產品因名目單價較低具備競爭優勢，若缺乏引導，政策美意恐成為推升房價的藉口。

最後，童莉婷說，虛坪改革雖然是讓台灣房市計算估價方式接軌國際的必經之路，但絕非僅是計算公式的調整，更是一場心理戰，提醒政府，推進法規之際，務必正視新舊制過渡期的陣痛，並儘速提出周延配套與明確條款，降低大眾與業者的疑慮。

