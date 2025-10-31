虛坪改革拚明年上路「公設比降5％」！ 專家憂：車位恐漲、管理更亂
為改善房屋「虛坪大、實坪小」問題，內政部近期推動「虛坪改革」，修正《公寓大廈管理條例》及《建築技術規則》，將停車空間納入「專有部分」，同時調整容積計算，增加實坪面積，降低公設比。專家表示，此舉雖可減少公設比例，但也可能引發停車位產權細碎化，增加管理複雜度。
台灣物業管理學會理事長郭紀子指出，現行社區停車位多分為平面及機械停車位，未來將改為專有空間，車道則由車位所有權人共同持分。不過也提醒，部分住戶可能花錢購買車位及車道，仍需無償提供車道給其他住戶使用，造成產權與管理上的複雜性。郭紀子表示，機械停車位的所有權比例較小，但管理費卻高於平面停車位，以每月收費計算，平面停車位約300元，而機械停車位每月可達1,000元，換算下來，單坪價格差異大。
不動產智庫執行長何世昌分析，隨著共有部分坪數減少，建商為追求利潤，車位價格可能上漲，甚至出現「戶戶強制購買」的情況。
針對高齡化社會需求，內政部同時修正《建築技術規則》，將一般電梯空間納入免計容積項目，若再加上停車空間調整，整體公設比可望下降約5%。國土管理署建築管理組長陳威成表示，針對已設計或施工中的建案，修法將設置緩衝期，以免影響現有建案。不過，專家提醒，虛坪改革雖能改善虛坪問題，但對房屋總價影響有限，房價仍主要受土地及營建成本決定。何世昌指出，建商可能將利潤轉向房屋價格或車位價格調整，民眾買房總價不一定下降。
專家指出，虛坪改革確實有助於減少「虛坪」問題，但對房屋總價影響不大，房價關鍵仍在土地與營建成本，若成本未能有效控制，房價依舊難以鬆動。
更多 TVBS 報導
虛坪改革引房價單價暴漲！專家揭建商公設灌水黑箱手法
人屋雙老危機如何解？ 內政部揭「3大住宅政策」活化再生
小宅10年暴增42.7萬戶！ 專家揭「三高隱憂」
社區公共電費「每月狂噴2400元」 5種公設耗電如「吃電怪獸」
其他人也在看
內政部：300坪以上新建物設太陽光電 年底公布標準
（中央社記者高華謙台北2025年10月30日電）內政部今年2月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電；內政部政務次長董建宏今天說，這個標準將在今年底公布。內政部今年2月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電；不過宗教殯葬類、危險物品類、受光條件不足以及個案因素等4種類型建築除外。董建宏今天在總統府氣候變遷對策委員會第5次委員會議會後記者會指出，已經確定在配合政府立法狀況之下，將在今年底公布建築物實施太陽能相關標準，也就是1000平方公尺以上的新建建築物，一定要裝設太陽能光板，這是明確規範。董建宏說，希望透過這樣的規範增加都市內部的能源供給，特別是像台北這樣的大型都會，沒有自主發電機制，透過屋頂發電能讓許多建物在面對緊急災害時提供緊急用電，平常也能降低公共用電，進一步降低整個台灣在供電方面的緊急狀況。此外，董建宏指出，在全國184處易成孤島地區，內政部也與台電及地方政府共同合作，盤點14處建設評估，希望建立中央社財經 ・ 1 天前
內政部提「近零碳建築旗艦計畫」 2030年住宅減碳35%
總統府「國家氣候變遷委員會第 五次委員會議」今天(30日)下午登場，內政部在會中提出「近零碳建築減碳旗艦計畫」，將透過「擴大建築能效」、「老宅延壽及社會住宅」與「綠領人才培育」三大方向，盼在2030年達成住宅部門減碳35%的目標。 總統府「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」30日下午在總統府登場，內政部在會中提出「近零碳建築的轉型與展望報告」。 內政部次長董建宏在簡報中表示，現階段整體台灣溫室氣體總排放量中，住商部門占21.51%，僅次於能源與製造業的重要排放來源。為了達到相關淨零減碳的目標，內政部特別提出「近零碳建築減碳旗艦計畫」，並以擴大建築能效、老宅延壽及社會住宅、綠領人才培育等三大主軸，盼在2030年達成住宅部門減碳35%的目標。董建宏說：『(原音)為了要有效達到整個相關淨零碳排的減碳目標，在全國目標加減2的狀況下，住商部門承諾要將在以基礎年為主減碳35%。這35%除了原先既有的計畫外，還特別提出了三大旗艦計畫，透過這三大旗艦計畫，希望能在2030年再增加減碳6.703百萬公噸。』 在擴大建築能效部份，董建宏說，將推動公有及民間既有建築能效改善、設置太陽光電、建構易成孤島地中央廣播電台 ・ 1 天前
宜大行銷在地青創品牌 「宜蘭味」食品展飄香
二○二五高雄國際食品展於十月廿三日至廿六日在高雄展覽館圓滿落幕！今年由國立宜蘭大學創新育成中心與宜蘭縣政府攜手，一起帶領多個宜蘭青創品牌南下參展，並與國立東華大學創新育成中心、佛光大學創新育成中心及石材暨資源產業研究發展中心共同聯合參與，展現東部地方創新品牌的多元樣貌，讓「宜蘭味」在國際舞台上綻放。今年展區以「宜蘭在地×創新職人」為主軸，集結多家宜蘭特色品牌一同參展，從風味、設計到文化故事，完整呈現地方創業者對土地與品質的堅持。從蘭陽平原走到高雄展場，這份來自東北角的風土與創意，也讓更多人感受到地方創業的深厚底氣與持續發光的力量。展覽現場不僅展售產品，更成為宜蘭品牌和國際交流與發聲的平台。從熟成火腿、甜點、茶飲到在地農產品，每一個攤位都蘊含了宜蘭職人對土地的情感與創新精神 ...台灣新生報 ・ 1 天前
Garmin捐台大教師宿舍落成（2） (圖)
台大31日發布新聞稿指出，導航與穿戴品牌Garmin捐贈台灣大學興建的教師宿舍，近日落成，座落於台北市溫州街巷內。圖為Garmin董事長暨創辦人高民環（左起）與夫人趙郁芬參觀宿舍內部。中央社 ・ 13 小時前
老宅延壽最快年底上路！每棟最高補助65%、高齡弱勢再加碼50%
解決人屋雙老問題，內政部今(30)日宣布「老宅延壽機能復新計畫」最快將在今年底上路並受理申請。內政部國土署指出，總統已公布特別預算案，編列50億元推動老宅延壽，預計3年內協助約500棟屋齡30年以上的4至6樓集合住宅及6樓以下透天住宅進行修繕或改善，補助比例最高可達65%，弱勢或高齡住戶再加碼補助50%，整體投入預算將接近百億元。太報 ・ 1 天前
保險箱黏窗台竟遭竊賊搬走 216萬財物不翼而飛｜#鏡新聞
高雄小港區一戶民宅，昨天(10/30)遭人闖空門，搬走整個保險箱，裏頭的黃金、現金16萬元、還有200萬元的定存單通通不翼而飛。屋主表示，自己才出門四個小時就遭竊，而且大門沒有破壞痕跡，懷疑是竊賊偷拿備用鑰匙開門，加上現場處於監視器死角，沒有拍到嫌犯身影，警方目前正擴大追查，要將這名保險箱大盜，緝捕到案。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前
總統交付3任務 為居住品質與國土韌性打下關鍵基礎
（中央社記者溫貴香台北30日電）總統賴清德今天在氣候變遷對策委員會交付行政團隊3項核心任務，為台灣的「居住品質」與「國土韌性」，打下關鍵基礎。他並強調，台灣一定要達成2050淨零轉型的國家目標，住商部門，是不可或缺的一環。中央社 ・ 1 天前
南珉貞腳踝扭90度重摔 曝恢復近照「腳背整片瘀青」網心疼
富邦啦啦隊Fubon Angels成員南珉貞本月24日出席活動表演熱舞時，意外重摔，腳踝整個扭了90度外翻，當場跪地1秒，敬業的她還立刻站起。事隔一周，南珉貞昨(30日)曬出自己傷勢恢復照片，報平安說瘀青已經慢慢消掉了，但可見她左腳腳背幾乎滿是瘀青，讓粉絲看了相當心疼。中時新聞網 ・ 12 小時前
川習會 金融時報：中國成為與美國同級競爭對手
「川習會」30日在南韓釜山落幕，金融時報(Financial Times)今天(31日)分析指出，美中在會談前，各自以擴大科技出口管制、管制稀土出口等措施過招，就如同法國巴黎銀行一份報告指出，華盛頓正面對一個能對美國經濟造成實質傷害的對手，也印證中國已經成為全球經濟強權。金融時報訪問學者分析指出，北京想尋求「讓中國再次偉大」與川普的「讓美國再次偉大」之間的交集。 「川習會」在多個美中貿易議題達成共識。金融時報引述上海復旦大學國際問題研究院教授趙明昊的分析指出，中國國家主席習近平在「川習會」致詞的措辭用語出現變化，「所傳達的基本訊息是北京希望尋求自己的『讓中國再次偉大』，與美國總統川普的『讓美國再次偉大』，兩者之間的交集。」 趙昊明表示，美中兩國有合作空間，中國之前才剛公布下一個五年計畫，中國需要刺激內需經濟。趙明昊表示，這代表中國希望進口更多美國產品，更多美國生產的優質農產品、能源、更多波音客機，「這些需求開啟了合作契機」。不過，趙昊明也指出，「這需要美中相對穩定的政治、安全和外交關係。」 中國「十五五」計畫除了強調經濟發展與內需消費，「科技民族主義」仍是優先事項。全球性策略諮詢公司T中央廣播電台 ・ 12 小時前
台中竟然吊車尾！中部五縣市房價漲幅一次看 第一名苗栗3年暴漲2成7
近年房價高漲，即使房市進入盤整期，與3年前相比仍漲幅不少，有趣的是，台中身為中部唯一直轄市，房價漲幅竟吊車尾，而第一名則是苗栗縣，3年暴漲2成7。專家指出，苗栗房價基期低，又受惠科技題材及竹科外溢投資買盤，故漲幅為中部第一。(陳韋帆)三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 15 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前