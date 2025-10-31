虛坪改革拚明年上路「公設比降5％」！ 專家憂：車位恐漲、管理更亂

為改善房屋「虛坪大、實坪小」問題，內政部近期推動「虛坪改革」，修正《公寓大廈管理條例》及《建築技術規則》，將停車空間納入「專有部分」，同時調整容積計算，增加實坪面積，降低公設比。專家表示，此舉雖可減少公設比例，但也可能引發停車位產權細碎化，增加管理複雜度。

虛坪改革拚明年上路 。（圖／TVBS）

台灣物業管理學會理事長郭紀子指出，現行社區停車位多分為平面及機械停車位，未來將改為專有空間，車道則由車位所有權人共同持分。不過也提醒，部分住戶可能花錢購買車位及車道，仍需無償提供車道給其他住戶使用，造成產權與管理上的複雜性。郭紀子表示，機械停車位的所有權比例較小，但管理費卻高於平面停車位，以每月收費計算，平面停車位約300元，而機械停車位每月可達1,000元，換算下來，單坪價格差異大。

不動產智庫執行長何世昌分析，隨著共有部分坪數減少，建商為追求利潤，車位價格可能上漲，甚至出現「戶戶強制購買」的情況。

內政部：公設比估降5％。（圖／TVBS）

針對高齡化社會需求，內政部同時修正《建築技術規則》，將一般電梯空間納入免計容積項目，若再加上停車空間調整，整體公設比可望下降約5%。國土管理署建築管理組長陳威成表示，針對已設計或施工中的建案，修法將設置緩衝期，以免影響現有建案。不過，專家提醒，虛坪改革雖能改善虛坪問題，但對房屋總價影響有限，房價仍主要受土地及營建成本決定。何世昌指出，建商可能將利潤轉向房屋價格或車位價格調整，民眾買房總價不一定下降。

專家指出，虛坪改革確實有助於減少「虛坪」問題，但對房屋總價影響不大，房價關鍵仍在土地與營建成本，若成本未能有效控制，房價依舊難以鬆動。

