虛坪改革配套不明！代銷業者：地主觀望衝擊重建、新舊制交替恐現亂象

虛坪改革遲遲未有定案，引發市場觀望。資料照



內政部虛坪改革原定今年元旦上路，惟具體法條與配套仍未出爐，引發市場疑慮。信義代銷指出，新制恐重演2018年雨遮不計坪時的資訊混亂，在開發成本不變下，建商恐透過調漲房屋單價與車位價格回補缺口，讓地主轉趨觀望、衝擊重建整合，甚至拉抬舊案價格定錨，建議政府正視新舊制銜接的陣痛，儘速提出周延配套並強化政策溝通，避免改革美意淪為推升房價的藉口。

信義代銷表示，回顧台灣推動實坪制的進程，2018年實施雨遮不計坪不計價新制交替期間，市場同時充斥雨遮計坪計價、不計坪計價、不計坪不計價等三種產品，消費者對於價格資訊識別困難，更引發買方退訂舊案潮與建商搶掛舊制建照潮，且因建商維持產品總價不變，最終結果是房價不降反升。

回顧台灣建物虛坪改革歷程，2018年實施雨遮不計坪不計價新制交替期間，最終結果是房價不降反升。信義代銷提供

此波改革著重在免計容積計算制度檢討，看似單純的書面作業，回歸實務面，不僅是數學題，更是心理戰。信義代銷指出，對於第一線銷售而言，溝通成本將顯著攀升，從解釋公設比變動，到釐清車位產權獨立及車道分攤機制，無一不是挑戰；另一方面，消費者需經歷剝離虛坪迷思到重塑價值認知的學習曲線，這場買賣雙方的認知磨合，勢必拉長銷售週期，大幅提升成交難度。

信義代銷永續研展組協理童莉婷直言，虛坪改革的核心挑戰在土地成本、營造成本與總銷固定的前提下，計價面積縮水，建商會透過提高房屋單價及調漲車位價格回補缺口；再者，因舊制產品的名目單價具有優勢，不排除會拉抬舊案的價格定錨，原本打造公平房市的政策美意，若缺乏引導，或將成為推升房價的藉口。

童莉婷強調，虛坪改革雖是接軌國際實坪制的必經之路，追求消費公平的初衷值得肯定，但改革絕非僅是計算公式的調整。在推進法規之際，考量民眾非專業人士，政府須落實詳盡的政策教育與溝通，給予大眾甚或是業者消化時間，並正視新舊制過渡期的陣痛，儘速提出周延配套與明確條款，讓改革美意真正落實於民。

