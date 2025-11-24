虛增營業收入逾9千萬！李洲董座李明順起訴 好友妻偷賣股票也慘了

李洲科技董事長李明順。資料照。呂志明攝



LED大廠、上櫃的李洲科技（3066）自2018年起營運狀況不佳，2021年與薩摩亞商新聯集團公司洽定晶圓訂單後，創辦人兼董座李明順為挽救低迷股價，涉嫌在財報上虛增營業收入逾新台幣9千萬元。而該筆交易確定後，李明順友人的配偶、新聯公司實質負責人高金治還在禁止交易期間，陸續透過人頭買賣李洲股票，不法獲利4萬餘元。台北地檢署今（11/24）日起訴兩人。

調查指出，李洲於2017年至2021年間營運狀況不佳，2021年12月，李洲迎來一筆新訂單，出售總價984萬美元的晶圓新聯；李洲為了銷貨，另於2022年1月，向友尚公司採購240萬個晶圓。這原本是兩筆營業外收支，但李明順為了挽救低迷股價，涉嫌用錯誤會計方法登錄交易。

檢方查出，兩筆交易依國際會計準則規範，必須以「淨額法」入帳，直接記錄交易對最終淨利的影響金額，不能逕自列為每月營業收入。李明順明知此事，卻為了美化財報，涉嫌指示不知情會計人員，以「總額法」認列銷貨收入和成本，虛增當月營業收入9021萬7千元，影響投資人判斷決策。

李洲與新聯的訂單交易確定後，李洲於2022年2月發布重訊，公告集團合併營業收入為1億2027萬3千元，較去年同期增加234.97％。

李洲科技董事長李明順的友人鄭國勳，當時以50萬元交保。資料照。呂志明攝

檢方發現，李明順好友鄭國勳的妻子、新聯公司實質負責人高金治，在該利多消息公開前，就陸續透過人頭買進8張李洲股票，並於禁止交易期間內賣出，不法獲利4萬3900元。

檢察官認定，李明順涉犯《證券交易法》財務業務文件不實罪嫌；高金治涉犯《證券交易法》內線交易罪嫌，今日對兩人提起公訴。但檢方考量高金治犯後繳回全部犯罪所得，請求法院減輕其刑。

