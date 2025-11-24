虛增營業收入逾9千萬！李洲董座李明順起訴 好友妻偷賣股票也慘了
LED大廠、上櫃的李洲科技（3066）自2018年起營運狀況不佳，2021年與薩摩亞商新聯集團公司洽定晶圓訂單後，創辦人兼董座李明順為挽救低迷股價，涉嫌在財報上虛增營業收入逾新台幣9千萬元。而該筆交易確定後，李明順友人的配偶、新聯公司實質負責人高金治還在禁止交易期間，陸續透過人頭買賣李洲股票，不法獲利4萬餘元。台北地檢署今（11/24）日起訴兩人。
調查指出，李洲於2017年至2021年間營運狀況不佳，2021年12月，李洲迎來一筆新訂單，出售總價984萬美元的晶圓新聯；李洲為了銷貨，另於2022年1月，向友尚公司採購240萬個晶圓。這原本是兩筆營業外收支，但李明順為了挽救低迷股價，涉嫌用錯誤會計方法登錄交易。
檢方查出，兩筆交易依國際會計準則規範，必須以「淨額法」入帳，直接記錄交易對最終淨利的影響金額，不能逕自列為每月營業收入。李明順明知此事，卻為了美化財報，涉嫌指示不知情會計人員，以「總額法」認列銷貨收入和成本，虛增當月營業收入9021萬7千元，影響投資人判斷決策。
李洲與新聯的訂單交易確定後，李洲於2022年2月發布重訊，公告集團合併營業收入為1億2027萬3千元，較去年同期增加234.97％。
檢方發現，李明順好友鄭國勳的妻子、新聯公司實質負責人高金治，在該利多消息公開前，就陸續透過人頭買進8張李洲股票，並於禁止交易期間內賣出，不法獲利4萬3900元。
檢察官認定，李明順涉犯《證券交易法》財務業務文件不實罪嫌；高金治涉犯《證券交易法》內線交易罪嫌，今日對兩人提起公訴。但檢方考量高金治犯後繳回全部犯罪所得，請求法院減輕其刑。
更多太報報導
TWICEx伍佰同日開唱！港都2天湧18萬人 產值衝5億
洩露利多重訊給親友 李洲董座涉內線70萬元交保
【更新】利多重訊發布前疑洩露消息給親友 李洲董座涉內線送複訊
其他人也在看
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 38 分鐘前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 18 小時前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 1 天前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉
台灣週休三日有望實施？國內眾人關注高工時問題，有民眾透過「公共政策網路參與平台」提案推動週休三日，目前已突破5000人附議門檻，獲得5768人支持，主管機關勞動部依法須在12月7日前提出正式回應。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割
根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價...CTWANT ・ 1 天前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 1 天前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 4 小時前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
台股季線保衛戰開打！法人大戶最愛買「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 台股大盤上週遭逢重挫，下跌 962 點，期間先後出現今年第二大漲點與第三大跌點，指數回測季均線。上週五外資更是單日賣超 915 億，創下歷史第四大賣超紀錄。 本周台股重點？分析師張貽程表示，大盤指數季線支撐保衛戰，26000點整數支撐力道。外資與匯率台幣重貶至31.45 元，留意熱錢是否能回流。外資 11 月已賣超 3576 億，觀察是否進入尾聲。 以下是張貽程盤點本周市場關注熱門股： 1802 台玻 玻璃纖維布受惠 AI 需求成長，供貨能見度高，盤中成交熱絡。 8358 金居 高階銅箔持續缺貨，第四季為今年單季高峰，技術面呈三角收斂。 1815 富喬 具備玻纖紗、玻纖布自製能力，有利提升獲利，股價看回不回。 2368 金像電 ASIC、800G 交換器占比提升，PCB 層數需求增加；投信連續加碼。 6442 光聖 AI 伺服器需求帶動光纖模組成長，股價創歷史新高。 2449 京元電子 封測產業進入超級循環，持續擴產，大戶持股集中。 2327 國巨 被動元件大廠訂單回溫，產品線多元化，投信連續買超。 3443 創意 AI 推動 ASIC 需求進入建設期，量產快速新頭殼 ・ 1 小時前
台股上週急殺破季線...市場心態崩了？借券餘額飆1,505萬張創新高、台積電卻逆勢探底
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股上週遭逢猛烈修正，加權指數單週重挫962.56點，11月以來累計大跌1,798點，上週五（21日）更一路摜破季線26,470點關卡，市...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
鴻海集團跨入電動車領域 鴨子划水 商機遍地開花
鴻海集團跨入電動車領域，展現鴨子划水功力，出海口愈來愈多，除攜手日本計程車租賃業者MK集團，也陸續與三菱FUSO、三菱汽...聯合新聞網 ・ 5 小時前