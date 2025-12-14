虛擬三鐵賽熱鬧登場 蔣萬安.賈永婕同場較勁

生活中心／綜合報導

鐵人三項比賽，也可以不受天氣影響，在虛擬世界一決勝負，台灣首場虛擬三鐵挑戰賽，周日下午在台北教育大學登場，透過AI與運動科技，打造虛擬比賽場景，結合室內單車、跑步、與真實的游泳，比賽首日邀請台北市長蔣萬安、台北101董事長賈永婕等人，親自體驗。

主持人說：「比賽開始。」

台北101董事長賈永婕換上運動裝，跨上飛輪車全力衝刺，同場較勁的，還有台北市長蔣萬安，不只比單車，緊接著還有跑步。

主持人說：「好，我們其實101也可以看得到。」





轉戰跑步機，賈董非常認真向前衝，不想輸給市長，兩人看起來像是在健身房運動，但其實都在同個虛擬賽場中，台灣首場虛擬三鐵挑戰賽，熱鬧登場，結合游泳、飛輪車還有跑步機，更把台北市仁愛林蔭大道納入比賽場景。

台北101董事長 賈永婕說：「非常頂尖的鐵人三項選手，其實到了冬天，因為歐洲真的很冷，所以他們其實都在玩這個，我知道這是三項，所以我就會穿像類似這樣，又可以游泳、又可以騎車的鐵人賽式衣服，市長才穿牛仔褲就來了。」

台北市長 蔣萬安說：「今天因為我滿滿的行程，換成牛仔褲來，但是我等一下會拚盡全力，希望能夠展現最好的一面，科技與運動，希望能夠在台灣慢慢地推廣。」





有備而來的賈董開玩笑說，怎麼市長只穿牛仔褲啊，不過看到虛擬賽場中有101，讓她好開心，尤其跨年晚會快到了，去年有民眾鬧出的"看錯塔倒數"笑話，這回不能再發生，日前，鄰居台北塔在晚上試點燈，寫下我是台北天空塔，他才是台北101。原來是兩棟大樓的默契！

台北101董事長 賈永婕說：「去年真的有人真的認錯了，今年也很可愛，就是他們也有來跟我們說他們要點這個，所以我們其實有互相聯動過這樣子，希望明年的時候，信義區能夠有更多棟大樓，一起來玩一個燈光秀。」

身為台北第一高、與第二高的建築物，這回幽默合作，創造不少話題。

