虛擬幣交易遭搶九十萬 三峽警逮三嫌

記者黃秋儒／新北報導

新北市三峽警分局於14日接獲一起虛擬貨幣交易搶奪案，案發地點位於鶯歌區建國路某停車場。賴姓女子攜帶新臺幣90萬元，與一名透過網路認識的男子進行 USDT 交易，於車內遭對方搶奪現金逃逸。

三峽警分局指出，警方初步研判此案為詐騙集團預謀犯案，立即展開調查，以車追人，於當日晚間在臺北市萬華區查獲劉姓男子，追回部分贓款。經深入追查，確認主嫌為張姓男子，另有李姓共犯涉案，兩人當時在逃。

警方十八日晚間於高雄市大竂區拘捕在逃主嫌李姓男子，查扣贓款19萬5,000元。(讀者提供)

三峽警分局提到，三峽警分局持續追緝，於板橋區查獲張姓主嫌，劉嫌與張嫌為新北地方法院裁定羈押禁見。復於18日晚間23時許，警方連日埋伏，於高雄市大竂區拘捕在逃主嫌李姓男子，全案查扣贓款19萬5,000元及作案用 BMW 車輛一部，成功瓦解該詐騙集團的行動網絡。

警方先後於萬華、板橋地區查獲劉嫌及張姓主嫌(前)，二人經移送法辦後為新北地方法院裁定羈押。(讀者提供)

三峽分局長許再周表示，「我們對於任何違法行為絕不寬貸，三峽分局將持續強力掃蕩詐騙集團，展現打擊犯罪的決心與行動力，讓民眾看得見、感受得到安全。我們會與市民站在一起，守護每一分治安，絕不容許犯罪分子有可乘之機！」