虛擬網紅法咪咪首度跨界策展、聶永真操刀主視覺！基隆美術館年度大展《WE ARE ME—我們到此一遊》重磅登場，10大國際藝術家開啟社群時代的創新觀看視角

午後的基隆美術館外，觀眾陸續排隊準備進場。踏入入口前，他們會先遇到一面大型鏡子——鏡子上印著「WE」，但當人靠近時，倒影卻成了「ME」。在短短一秒之間，「我」與「我們」的界線被模糊、被拉近，也被挑戰。





基隆美術館年度大展《WE ARE ME—我們到此一遊》，正是從這個入口開始，將社群文化的行為模式直接帶入美術館。鏡面、光影、影像介面與科技生成裝置交織在空間裡，使每位觀者不只是「走進展覽」，而是被捲入作品、成為畫面的一部分。

展覽主題與策展概念：當觀看成為表演



基隆美術館2025年度國際大展《WE ARE ME—我們到此一遊》於10月30日隆重登場！ 由藝術家余政達創造的虛擬角色「法咪咪 FAMEME」，首次以策展人身份登場，邀集英國、法國、日本、泰國以及台灣等十位當代藝術家，經典舊作與全新委託創作，展出28組作品，透過多重視角切入本展主題，共同呈現《WE ARE ME — 我（們）到此一遊》。





余政達創造的虛擬角色「法咪咪 FAMEME」



在社群媒體推播與演算法驅動下，我們以為自己在選擇觀看，但事實上，我們看到的從來不是我們真正想看的；而，觀看早已不只是「看」而已──它是表演、是身分的再造、是群體與個體的角力場。展覽試圖回應當代最迫切的問題：在資訊過量的影像洪流中，藝術還能如何被觀看？「我」與「我們」的界線，究竟如何被生成、被消解？當「WE」置於鏡面之上，反射出的既是「ME」，又是無數被轉譯的身份與場景：觀者不是單純的旁觀者，而是與作品共構、再造的行動者。



策展人法咪咪表示，展名「WE ARE ME」，指向集體與個體的共生與矛盾：在數位影像分享時代，「自我」的樣貌，在群體的凝視中成為「我們」。副標「我（們）到此一遊」，回應大眾文化中「到此即表態」、「觀看即表演」的社群奇觀。



本展視覺設計，邀請台灣設計師聶永真操刀：畫面呈現一群凝視白牆的群眾，牆面卻空無一物，象徵「觀看」本身成為一種表演，也反映觀眾進入展場後的處境——究竟注視的是藝術，還是透過藝術映射出的自己？本展也發展出一組明信片套卡，觀眾可於展覽中取閱、蒐集。而離開展場後，觀眾所帶走的明信片，仍作為展覽的物理延伸，承載著關於「我（們）到此一遊」的某種見證。



本次展覽地點為基隆美術館（一樓 101-103及 M樓02-03展覽室），展覽時間為114年10月30日至115年2月1日09:00-17:00（週一及國定假日為休館日），期間將舉辦多場定時導覽活動，包含策展人法咪咪的親自導覽，以及邀請來自不同領域的人氣人物，如法白共同創辦人劉珞亦、策展人／演員丁春誠、貓下去敦北俱樂部創辦人陳陸寬等，帶來跨領域視角的解說。更多活動資訊請參閱基隆美術館官方網站（[連結]），或追蹤其 Facebook 及 Instagram 粉絲專頁「基隆美術館 Keelung Museum of Art」。

參展藝術家與作品亮點：跨越國界的影像迷宮





首度來到台灣的美術館展出之英國當代重磅藝術家瑞安·甘德（Ryan Gander），是威尼斯雙年展、卡塞爾文件展、雪梨雙年展等國際大展常客。他擅長以幽默的觀念重新轉化日常物件。作品《同理心是一種超能力嗎？》將稚真問句印在巨型黑色氣球，並置放於展場通道，迫使觀眾直面兒童般純真提問。





瑞安·甘德（Ryan Gander）







《封閉系統》（Closed Systems），瑞安‧甘德（Ryan Gander）



泰國藝術家納溫·努通（Nawin Nuthong）同樣從兒童視角切入展覽主題。他以融合神話、兒童文化與政治隱喻見長，為基隆城市與本展打造新作《4−6位紙鈔上的孩子 (八件)》：作品以台灣千元鈔券的隱藏人物為切口，並結合基隆在地廟宇觀察，於作品中交織遊戲 (play/game)、童趣與批判性。





納溫·努通（Nawin Nuthong）









《一片葉子革命前的兩秒》，納溫‧努通（Nawin Nuthong）



另一個重量級的藝術家卡蜜兒·安侯（Camille Henrot），是第 55屆威尼斯雙年展銀獅獎得主 。她的成名作《極度疲憊》首次於台灣展出。該作以電腦桌面為舞台，重組史密森學會典藏與網路素材，揭示資訊過載如何影響我們的感知方式與知識學習。該作品被視為後網路藝術的始祖，現典藏於MoMA。





卡蜜兒·安侯（Camille Henrot）



台灣藝術家鄭先喻與日本藝術家山內祥太（Shota Yamauchi）的作品，也回應了科技社會與人類情感行為的連動性。鄭先喻作品《這可能是你》揭露演算法下的身份幻象，作品不斷輸出演算法生成的個資檔案，擾動個人隱私與真實身分的邊界。山內祥太的新作《Being… Us?》，透過 AI 光影生成後人類幻影，挑戰對「生命」的既有定義。



台灣藝術家陳怡潔以轉化動漫人物的色彩聞名，作品反映出大眾文化如何建構時代記憶。新作《連合島漫遊》，觀眾最具情感連結的動漫角色，被提煉其色彩並轉化為多格抽象圓盤、放置在海港城市的場景中，展開群體共創，呈現網路時代共享記憶的軌跡。



日本藝術家YANG02探索著科技表象下的社會與倫理議題。作品《永久的暫時性》，透過無價值判斷的自動導引車（AGV），將隱蔽幕後的佈展過程公開，反思便利性背後的資本機制。該作曾於東京森美術館及白南準藝術中心展出。新作《慢速迷你4DW——逃離現代價值觀》，藝術家將高速競賽改造成「慢速競賽」，使觀眾體驗「放慢」所帶來的價值，挑戰現代社會對效率的迷思。



展覽也延伸到「感知」層面的探索。台灣藝術家謝佑承以光影裝置檢視影像生成的本質，《大幕》與新作《雨點》營造兼具真實與幻象的沉浸空間。與此並行，陳松志的《無題-KEE》讓觀者走在鋪滿銀色亮粉的地毯上，足跡化為記憶殘留，時間在身體的移動中被具象化。吳美琪的攝影裝置《禮物 II》回顧她的十年創作，透過影像與物件捕捉生命瞬間，構築交疊現實與想像的感知宇宙。





藝術家吳美琪



策展人法咪咪 FAMEME (b. 1983) 跨領域身份遊走在名人、商人、設計師及歌手之間，用幽默的跨界合作，探討資本及網路世界對「慾望」的想像與建構。2019年起他的足跡遍佈全球，先後於紐約的「榴槤美術館」、首爾的「榴槤健身房」，再到台北的「榴槤製藥廠」及「法咪咪快閃店」一步步拓展事業想像，同時化身歌手推出過中文單曲「Charlie的叭叭洗澎澎」及日文單曲「Fancy Fantasy!」。近期晉升音樂品牌社長與混血歌手合作，於東京都現代美術館發表「THORNITURE」。



法咪咪天馬行空的跨領域共創，思考著對多元文化、身份及觀點的交融與實踐，「We are Me」將為他首度跨入策展的首個計畫。



近年來，基隆美術館正逐漸成為北部最受關注的展覽場域之一，這個週末，不妨安排一場藝術小旅行，感受《WE ARE ME—我們到此一遊》帶來的全新觀看體驗。







（圖片來源：基隆市文化觀光局）

