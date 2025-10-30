虛擬貨幣境外交易無法管？金管會：專法草案留「國際合作」

（中央社記者蘇思云台北30日電）金管會主委彭金隆今天表示，如果在台灣發行穩定幣，要先獲得主管機關同意，若國外發行的穩定幣要在台灣虛擬資產服務業者平台進行交易，平台業者也要先申請獲得金管會同意才行；不過，有些民眾自行轉換或交易，確實無法控制，草案也有加上「國際合作」預留空間，這也是全世界共同面對問題。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆、中央銀行、法務部、內政部警政署就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」進行專題報告，並備質詢。

民眾黨立委黃珊珊關注，有7成民眾使用的是境外虛擬貨幣交易所，但現在登記制獲准名單中都沒有境外業者，是否規範不夠明確。

彭金隆指出，如果是在台灣發行穩定幣，要先獲得主管機關同意，如果是國外發行穩定幣，若未來要在台灣虛擬資產服務業者平台交易，也要先獲得同意才行，此外，目前相關申請規範都很明確，國外VASP業者也可以申請，並沒有因國內外有差異。不過，網路無國界，確實是法規管理上未來可以再努力方向，目前希望先納管業者，加大對民眾保護範圍。

國民黨立委林德福關心，金管會上半年金檢報告指出虛擬資產業務（VASP）在防制洗錢等面向有缺失，未來會不會加嚴規範。

彭金隆指出，對於VASP業者管理方式採4階段逐步納管，現在第3階段以洗錢防制法為基礎，金檢提到內控內稽、認識客戶（KYC）不足等，是發展新產業的常見狀況，假設未來專法通過，等於接近金融機構的高度監管，未來監理上應會明顯改善。

金管會檢查局局長賴欣國表示，針對洗防缺失，把相關意見提給證期局裁處，累計已針對11家幣商開罰，合計開罰金額為新台幣1300萬元，未來專法通過後，針對業者內控內稽、法令遵循、風險管理規範，也會加強檢查。

民進黨立委郭國文關心，穩定幣會不會讓洗錢多一個管道，關心是否有監理規範。

彭金隆說明，以VASP業者有7類樣態來看，子法會進行分級管理，針對虛擬貨幣交易所的平台商角色，其監理強度最高，對於資本與人員控管要求較高，子法也針對從業人員也會納入積極與消極資格等。業者未來須定期向金管會、央行申報資訊，自然也會針對匯款流量進出狀況有所管理。

立委關注台灣未來是否有機會開放虛擬貨幣衍生性商品，彭金隆說，在草案裡保留其他類型，也就是經主管機關同意的虛擬資產業務，換言之，是否開放新業務，屆時觀察業者管控能力、國際趨勢、市場狀況而定，逐步進行並謹慎因應。

民進黨立委賴惠員關心台灣發行穩定幣是否需100%準備資產，央行業務局局長謝鳳瑛解釋，穩定幣屬於私部門發行數位貨幣，發行穩定幣需要100%準備資產，由於支付功能跟電子支付相近，因此計提準備金是比照電子支付，所謂準備資產包含準備金以及其他高品質、高流動性的金融資產，這類金融資產要符合監管才行，美債就符合特性。

至於發行穩定幣對台灣貨幣資產的影響，謝鳳瑛說明，如果非銀行機構去發行穩定幣，用戶從銀行提出存款，放到私部門機構、再去發行穩定幣，等於資金會移動到非銀行機構，比較是銀行體系存款流失受到影響。（編輯：潘羿菁）1141030