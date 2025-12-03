虛擬貨幣幌子設陷洗劫被害人 新莊警1日內迅速逮二嫌羈押禁見

【民眾新聞葉柏成新北報導】新莊分局日前接獲被害人遭妨害自由、洗劫財物及傷害案，案發後，新莊分局警立即成立專案小組展開追查，並報請新北檢 檢察官指揮偵辦，不久即鎖定三名嫌犯涉案，案發不到24小時內即循線在三重、新莊地區拘提2名嫌犯到案，其中1嫌犯案後即鎖定身分全力查緝中！警方拘提2名犯嫌到案，詢後依妨害自由、強盜及傷害等罪嫌移請新北地檢署偵辦，2名犯嫌訊後均遭裁定羈押禁見。

新莊分局指出，陳姓被害人與陳姓網友在網路交往半年，彼此從未碰面，上個月底網友突然提出見面討論投資虛擬貨幣事宜。被害人不疑有他，獨自前往會面，豈料，遭嫌犯設局邀至停車場，以上車拿禮物為由，竟夥同另2名事先等候的犯嫌，強押被害人上車控制行動自由，並逼迫被害人轉帳新臺幣9萬元及虛擬貨幣約17萬USDT得逞。

《圖說》新莊警查獲李嫌到案。〈新莊分局提供〉

事後，載被害人至桃園機場周邊獲釋，案經警方受理報案，立即成立專案小組，很快鎖定3名嫌犯身分，並循線拘提2名嫌犯到案，同時，在逃1名嫌犯已鎖定身分，全力追緝中，目前到案2嫌已聲押獲准，展現新北警打擊犯罪維護治安的決心，

新北警強調絕不容許任何違法行為在轄區犯案，並提醒民眾，投資虛擬貨幣等網路投資活動中，可能隱藏詐騙風險，應提高警覺，同時，可能涉及洗錢防制法等罪名，避免與陌生人進行金錢交易或見面。警方在此呼籲市民，若發現任何可疑情事，應立即報警處理，避免成為詐騙的受害者。新莊分局將持續嚴格打擊犯罪，保障市民安全，維護社會治安。

《圖說》案發後吳嫌返回三重住處。〈新莊分局提供〉

偵查隊長徐子胤補充說明，被害人與陳姓網友均有投資虛擬貨幣，11月底陳姓網友突然提出要見面討論投資事宜，被害人不疑有他前往赴約，竟遭到設局誘騙至停車場後，遭陳姓網友及兩名犯嫌強押上車，並強迫轉帳17萬泰達幣至指定帳戶。

3名犯嫌在作案後分別逃逸，新莊分局在獲報之後，也立即成立專案小組追緝，迅速個化犯嫌身分，不到一天的時間，在轄內及三重地區拘提吳姓及李姓等兩名犯嫌到案。陳姓犯嫌則由專案小組持續追緝中，2名到案犯嫌在警詢之後，全案依妨害自由、恐嚇取財及傷害罪嫌移送地檢署偵辦，同時也由法院裁定收押禁見。