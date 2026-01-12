虛擬貨幣投資+假代書借貸雙層剝皮！被害人慘賠5900萬 刑事局四大二隊逮詐團17嫌

【警政時報 徐煜勝/台北報導】詐騙集團以「代書貸款、投資虛擬貨幣」為餌，誘使被害人層層加碼，最終血本無歸。刑事警察局近日破獲一起大型詐貸案，蘇姓、蕭姓男子涉嫌假冒代書從事貸款仲介，周姓男子擔任金主，以假投資話術誘騙新北市某科技公司經理抵押房產借貸，前後詐走高達5900萬元。全案查獲17人送辦，檢方聲押3名車手獲准，另命蘇、蕭、周各以30萬元交保。

刑事局四大二隊逮捕詐團共17嫌。（記者徐煜勝翻攝）

警方調查，該名科技公司經理先是在LINE社群遭詐團以虛擬貨幣投資吸引，陸續面交現金給車手，耗盡積蓄後仍深信可回本，進而將新北房產設定抵押借貸1千多萬元。被害人於前年8月至去年1月間，前後15次領款面交，累計損失5900萬元。

廣告 廣告

進一步追查發現，52歲蘇姓男子在台北市租屋設立辦公室，未具地政士資格，卻對外宣稱經營代書事務所，承攬借貸業務；51歲蕭姓男子負責對外接觸被害人，協助辦理抵押設定；44歲周姓男子則提供資金，形成「仲介—金主—車手」的分工鏈條。

刑事警察局偵查第四大隊第二隊自去年4月至11月間，分赴台北、新北及高雄等地搜索，拘提、通知包括蘇等7名仲介、3名金主及多名車手、收水手在內共17人到案。警方查扣抵押權設定契約書、土地登記申請書、借款契約書、本票與手機等證物，並持續清查是否尚有其他被害人。

全案依詐欺罪嫌移送法辦，檢方聲押27歲劉姓、29歲潘姓、25歲黃姓3名車手獲准；蘇、蕭、周各以30萬元交保，其餘涉案人限制住居。警方提醒，投資或借貸務必循合法管道，切勿輕信社群投資話術或不具資格的「代書」牽線，以免落入詐騙陷阱。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理