虛擬貨幣洗錢案 檢警再拘提1涉洩密給詐團律師

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市刑警大隊偵辦竹聯幫弘仁會成員涉嫌與假投資及假求職詐騙集團勾結，透過虛擬貨幣洗錢約新台幣3億多元。檢警發現多名律師疑洩密給詐團，今天再拘提孫姓律師到案。

新北市刑大發布新聞表示，陳姓犯嫌等10人組成詐團，以「控房」方式拘禁人頭帳戶申請人，再利用人頭帳戶轉帳洗錢，透過解除分期付款、假投資及假貸款等手法詐騙被害人匯款，進一步以虛擬貨幣漂白資金。

檢警追查發現，詐團共詐騙國人122人以上，財損達新台幣3.74億元。

刑大表示，該案與先前破獲的「藍道」杜承哲詐欺集團有關，該集團涉及私行拘禁致4人死亡案。專案小組追查發現，陳姓兄弟疑為詐團金流樞紐，並有律師涉入洩密。

檢警今年9月已搜索拘提鄭姓、單姓、秦姓等3名律師，3人訊問後分別以新台幣200萬元、80萬元、50萬元交保。3人疑在律師接見或陪偵過程中，假裝滑手機實則開啟LINE拍照功能，翻拍警詢筆錄，並將內容傳給上游成員「藍道」杜承哲等人，藉此換取報酬。

市刑大幹員在台北地檢署指揮下，今天再持拘票，前往台北市天母區一間律師事務所，及孫姓律師住處搜索，查扣電腦與手機。

警方說，初步調查，孫姓律師涉嫌洩漏竹聯幫陳姓成員羈押後之偵查秘密，並透過上述鄭姓律師，轉傳給其他詐欺集團成員。警方完成筆錄後，將孫男上銬移送台北地檢署複訊，以釐清案情。

警方呼籲，網路假投資廣告或陌生人推薦的投資管道多為詐騙陷阱，民眾應提高警覺，避免遭受金錢損失。（編輯：李錫璋）1141112