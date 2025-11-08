虛擬資產專區首度登上金博會 (圖)

其他人也在看
張棟樑等了21年第一次高雄開唱！票房開賣結果曝光
情歌王子張棟樑出道21年，明年1月10日第一次前往高雄開唱，在高雄流行音樂中心海音館舉辦「第二十一個故事」巡演高雄站。演唱會今（8日）傳來好消息，數千張門票開賣後全數完售，票房開出紅盤。張棟樑開心喊話：「感恩～我們約在高雄見！」鏡報 ・ 11 小時前
遠傳蟬聯《天下永續公民獎》 引領產業新標竿
遠傳永續表現再獲高度肯定，連續三年入選《天下永續公民獎》大型企業服務業組前四強，為電信業最佳成績，環境永續表現高居該組入選企業之冠！遠傳憑藉「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）電信專長，透過科技力實踐低碳營運，並打造全員ESG文化，攜手價值鏈夥伴共同邁向淨零目標，為守護下一代的生活環境盡一份心力。除蟬聯《天下永續公民獎》，遠傳今年亦同時榮獲《天下人才永續獎》及《親子天下友善家庭職場獎》，為第二度同時囊括三項指標性獎項，展現全方位永續實力。永續不是口號遠傳積極落實低碳營運守護下一代遠傳總經理井琪表示，遠傳這幾年致力於以智慧綠色資通訊應用達成低碳營運，同時對內導入生成式AI，提升員工的工作效率以達成工作與生活的平衡，也透過通訊與平台科技投入遠距醫療、AI防詐，積極面對社會課 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
雲林社造嘉年華55個社區齊聚林內 展現社區創生量能
記者陳正芬∕雲林報導 雲林縣府深耕社區營造逾三十年，八日五十五個社區齊聚林內紫蝶生態…中華日報 ・ 10 小時前
花蓮0403震災中繼屋配齊家電家具 受災戶12月入住
花蓮縣政府今（8）日舉行「0403震災中繼屋落成典禮暨傢俱家電捐贈儀式」，位於美崙林園公園旁的30戶中繼屋已完工，並配置冷氣、家電與生活家具，達成「拎包入住」目標，預計12月將有受災戶陸續搬入。中天新聞網 ・ 12 小時前
金融博覽會首設虛擬資產專區 教民眾安全投資
（中央社記者潘姿羽台北8日電）虛擬資產可帶來龐大的獲利機會，卻也伴隨高風險。台灣虛擬資產合法業者藉著台北國際金融博覽會合體登場，不只在金博會首度設立「虛擬資產專區」（VASP專區），也帶領民眾了解合法平台與安全投資，提升大眾對虛擬資產的正確認知。中央社 ・ 12 小時前
公車司機「恍神」撞施工告示牌 母帶兒女搭車摔傷
台北市中山區松江路和四平街交叉口，上午10點多，一輛新店客運643路公車才駛離站牌100公尺，撞上市府正在進行路樹美化的工程告示牌。當時車上有一名母親帶著一對雙胞胎，一家三口輕傷送醫，所幸沒有大礙。洪...華視 ・ 9 小時前
他想殺了我！8旬老婦遭拖進車庫暴打 竊賊「咬斷手指」搶戒逃逸
美國近日發生一起驚悚暴力事件，一名88歲老婦人在自家後陽台清洗家中物品時，遭一名陌生男子闖入搶劫，被拖進車庫暴打，更被活生生「咬下手指」，竊賊帶著斷指連同戒指逃逸。所幸婦人命大，送醫治療後目前狀況穩定，正逐漸康復中。鏡報 ・ 14 小時前
盧秀燕赴建國市場 豬肉攤商:別辦活動 快補助"卡實在"
中部中心報導豬肉攤今天（8日）全面正常販售溫體豬，台中市長盧秀燕，到建國市場關心豬肉供應，與價格變化。不過，有攤商反應，豬肉進價比疫情前貴，攤商被迫放15天無薪假，回來又只能自行吸收價差！還有攤商說，市府不要只顧辦促銷活動，多給補助"卡實在"！盧秀燕看建國市場豬肉開賣。(圖/林賢明攝)盧秀燕在8日早上，到建國公有市場肉品區，關心豬肉供應與價格變化！盧秀燕沿路跟攤商揮手、打招呼，微笑寒暄，不過，有些攤商的心裡話，其實是這個！建國市場豬肉攤商：「沒有用啦，豬那麼貴，沒有用啦，毛豬那麼貴。」建國市場豬肉開賣。(圖/林賢明攝)全台最大的公有零售市場，台中建國市場，有47家主打溫體豬肉，有些攤商說，豬肉價上漲，只能自行吸收價差，買氣也還沒復原！下游的美食店家也觀察到，因為豬瘟衝擊，來客數不如以往，要花時間等待！等了十五天，熬到解禁，市府經發局與建國市場，有活動，買豬肉製品，送一包肉鬆！經發局說明，豬肉攤商，目前每頭豬進貨成本，相較疫前，增加大約800元到1200元之間，五花肉賣價，每斤大約160元到180元，市府也會持續關注市場供應狀況。原文出處：盧秀燕赴建國市場關心豬肉供應 攤商：別辦活動 快補助「卡實在」 更多民視新聞報導台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬民視影音 ・ 10 小時前
力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業
高雄市長參選人、民進黨立法委員林岱樺7日發布「三大護國產業」市政規劃，喊出「讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢」。林岱樺表示，她推出「護國產業」戰略三角，就是要讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的戰略基地。中天新聞網 ・ 10 小時前
創作才子打籃球撞到頭「異常腫大」衝急診開刀
創作才子林亭翰日前在IG分享自己因頭部受傷接受手術，如今已恢復許多。他透露因打籃球時與人「頭撞頭」受傷，導致頭部腫脹得非常大，當下仍自己開車回家，但傷勢越來越嚴重，於是趕緊前往急診。雖然他嘗試了兩週的冷熱敷等方式，但最終仍因血塊凝固，不得不開刀取出血塊。中時新聞網 ・ 13 小時前
冷氣安裝工安意外頻傳 電器公會提改善方針 (圖)
民進黨立委林淑芬（右2）與中華民國電器商業同業公會全國聯合會監事會召集人賴明元（右3）等人7日舉行記者會，就冷氣安裝工安意外頻傳提出改善方針，盼能避免意外再度發生。中央社 ・ 1 天前
台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台
即時中心／梁博超報導台積電今（8）日舉行運動會，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任嘉賓，更特別換上台積電的紅色POLO運動衫。黃仁勳以中英雙語致詞，強調感謝台積電多年來對輝達的幫助；更以中文表示「台積電加油！你最棒了！台積我愛你！」同時他也透露，預計明（2026）年農曆新年前會再度來到台灣。黃仁勳上午身穿經典皮衣現身新竹縣體育場，參加台積電運動會，下車時受到董事長魏哲家的迎接；他也向媒體表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，因為這是台積電的家庭日，而輝達與台積電「是一家人」，能受邀參加這麼特別的日子，他感到很榮幸。董事長魏哲家介紹黃仁勳上台時，便打趣地表示，他去年稱黃「3兆男」，今年則變成了「5兆男」。黃仁勳一開口就先以中文問候在場的台積人，「台積電好朋友你好嗎？誰愛台積？我也愛台積！」掀起員工一陣歡呼。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任台積電運動會嘉賓，更特別換上台積電的紅色POLO運動衫。（圖／民視新聞）黃仁勳提到，很高興來參加台積電運動會，魏哲嘉要他講中文，但由於不流暢，要慢慢一點點講。輝達和台積電在30年前都是小公司，經歷了30年，「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」黃仁勳更特地用台語「尚讚」展現親和力。同時，黃仁勳也感謝台積電多年來的幫助，「你們大家幫我蓋輝達，謝謝你們。」他強調，現在兩個公司那麼大、那麼重要，有很多事要做，很忙的「我知道大家幫輝達非常努力地工作，對此我非常感謝。所以，台積電加油！你最棒了！台積我愛你！」一早黃仁勳從下榻飯店出發時，被現場守候的記者問到何時離台，他表示，參加完台積電運動會後就會直接回去，對於沒吃到很多東西感到遺憾，「沒有辦法，太忙了。」同時黃仁勳也透露，預計明（2026）年農曆新年前會再度來到台灣。以時間點猜測，應是參加台灣分公司尾牙。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：快新聞／台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台 更多民視新聞報導黃仁勳出席台積電運動會 張忠謀突缺席「原因曝光」估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝奧運金牌轉戰政壇 香港「擊劍天后」江旻憓傾中色彩惹議民視財經網影音 ・ 14 小時前
「96分鐘」破2億大關 導演承認討論續集劇本中
（中央社記者王心妤台北8日電）國片「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人今天出席謝票活動。對於是否有續集，導演洪子烜承認已開始討論多個方向的劇本，盼延續此片的感動。中央社 ・ 10 小時前
板橋3男屋內講話太大聲 警到場意外查獲通緝犯及毒品
新北市板橋區四維路某民宅內，昨天（8日）晚間7時許，疑因屋主講話聲音過大，被鄰居誤以為發生爭吵，警方獲報到場時，發現屋內有3名男子，起初還不願配合開門，在警方勸說下才開門，並接受查驗身分時，豈料警方一查發現，赫然發現其中1名周姓男子竟是毒品通緝犯，同時警方在屋內查獲海洛因、安非他命等毒品，隨即將周男以及屋主林男、李男全部帶回派出所偵辦，詢後依毒品罪送辦，周男則一併解送歸案。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
葛萊美獎入圍名單出爐 肯卓克拉瑪9項提名成大贏家
（中央社紐約7日綜合外電報導）2026年葛萊美獎入圍名單今天出爐，今年2月一舉抱走5座獎項的饒舌歌手肯卓克拉瑪獲得9項提名，成為最大贏家。全球爆紅動畫電影「Kpop獵魔女團」熱門歌曲Golden也獲3項提名。中央社 ・ 9 小時前
新北犬貓絕育補助延長受理 飼主把握機會替毛寶貝健康加分
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】為鼓勵市民落實寵物絕育、減少流浪動物繁殖，新北市政府動物保護防疫處原訂1互傳媒 ・ 9 小時前
快訊／日本「完全制霸」歌手驚傳逝世！享年42歲 家屬證實：將關閉社群
日本連霸的知名饒舌歌手晋平太驚傳逝世，享年42歲。晋平太的家屬今（8）日於X發文，宣布晋平太已離世。不過文中並未提及晋平太的死因，但是在2023年底時晋平太就曾在X連發貼文公告，因身體狀況欠佳將暫停現場演出活動。怎料如今竟傳出噩耗三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
花蓮洪災「報廢郵筒」竟被撿來拍賣！郵局急回應了
財經中心／李明融報導花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥流淹沒光復鄉多數地區，其中有一批報廢的郵筒也受到波及被淹沒，未料事後竟被民眾拾獲上網拍賣，其中一個開價高達6000元，對此，花蓮郵局回應，發現這件事後緊急連絡賣家，已經將17座全數取回，不過仍有數個郵筒已售出。民視財經網 ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前