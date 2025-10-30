虛擬資產專法有漏洞？吳宗憲：無法凍結就是最大無能
立委吳宗憲30日在立法院財政委員會質詢時,針對虛擬資產監管問題向金管會主委提出嚴厲警告,指出金管會宣稱要打造「亞洲資產管理中心」,卻對國人80%投資的境外虛擬資產市場束手無策,形同放棄監管責任。
吳宗憲引用央行數據指出,2023年6月至2024年6月台灣虛擬資產交易價值高達550億美元,持有虛擬資產的投資人比例從去年12%暴增至今年24%,一年內翻倍成長。但這些資金有80%以上流向金管會尚未落地納管的境外交易所,一旦遭詐騙,政府根本無法追回。
吳宗憲痛批金管會提出的《虛擬資產服務法》草案存在重大漏洞,僅要求「願意在台設立分支機構」的業者申請許可,對不願落地的國際交易所沒有法律依據強制凍結資產。他引述檢警同仁反映,面對境外平台時公文往往石沉大海,導致越來越多被害人走上絕路,甚至家破人亡。
對比日本在2022年FTX破產事件中,金融廳立即介入強制納管,成功保障用戶資產領回,吳宗憲質問台灣為何只能消極等待。他要求金管會必須誠實告知國人:「境外虛擬資產我管不了,被詐騙時錢很難要回來。」吳宗憲強調,金管會應主動向國際交易所溝通輔導落地,建立快速凍結返還機制,否則國人的錢永遠回不來。
