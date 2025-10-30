虛擬資產專法進入審查 金管會開鍘11家幣商

虛擬資產監理再進一程。在《虛擬資產管理專法》送進立法院審查之際，金管會已完成今(2025)年首波金檢作業，針對虛擬資產業者防制洗錢及內控制度執行情形進行查核，共有11家幣商違規遭罰，罰鍰累計1,300萬元。此為金管會首次依現行法規，大規模檢視虛擬資產服務業(VASP)內控實務，象徵監理制度邁向制度化與常態化新階段。

依金檢結果顯示，多數業者在客戶審查與交易監控上存在缺漏，包括未完整確認高風險客戶資金來源、未即時調整疑似洗錢交易客戶的風險等級，以及獨立稽核與持續監控機制不足。金管會已針對重大缺失開罰，並要求限期改善，後續將把相關標準納入專法附屬規範。

金管會主委彭金隆表示，目前虛擬資產監理仍屬「防制洗錢」階段，採登記制。專法上路後，將正式轉為「高度監理」架構，比照金融機構設立資本額、內稽內控及財務制度標準，並要求業者引入會計師簽證機制，以確保營運透明度。

彭金隆強調，金管會對虛擬市場的態度是「循序漸進、謹慎友好」，但「不急，也不會落後」。在全球監理法制處於發展初期階段的情況下，台灣將以穩健方式推動專法落地，確保創新發展與金融穩定能並行。

自今年3月開放虛擬資產業者登記至今，金管會已核准9家納管，淘汰比例逾6成。未來要求將更嚴格，除明定不得以現金交易、須透過法幣帳戶完成交易外，亦將導入跨平台與跨業資訊通報制度，強化洗錢防制與市場紀律。

有立委在立法院財政委員會會議中，關切國人加密貨幣持有率不到5%，低於美韓的10%至15%。彭金隆回應，全球虛擬資產市場仍屬「發展中」階段，尚未形成成熟制度，台灣將觀察市場成熟度及投資人保護需求，逐步調整步調。

至於穩定幣監理方向，金管會說明，現階段將優先由具金融背景之銀行發行，後續不排除借鏡香港經驗，開放符合條件的電商或國外VASP業者進入市場，前提是專法通過並明確訂定管理規則。

金管會同時提醒，虛擬資產具高波動與潛在洗錢風險，投資人應審慎評估自身風險承受度。未來監理重點將以「透明、合規、防弊」為核心，逐步建構安全且具競爭力的數位資產環境。

