《虛擬資產法》立法尚未通過 彭金隆：今年開罰幣商金額已破千萬

中央銀行（以下簡稱央行）副總裁朱美麗與金管會主委彭金隆，今（30）日立法院財政委員會，就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」進行專題報告並備詢虛擬資產穩定幣發行方面事宜。針對立委關心監管情況，金管會主委彭金隆立場指出，今年來已對11家幣商，合計開罰了1,300萬元。

面對財政委員會立委關心穩定幣監理情況，金管會主委彭金隆嚴肅以對，他表示，主管機關對於虛擬資產市場發展態度採「循序漸進、謹慎友好」，《虛擬資產服務法》專法上路將採類金融機構的「高度監理」。

數字佐證。彭金隆表示，專法尚未上路，今年至今，已經針對11家幣商，總計開出約1,300萬元罰鍰。至於投資滲透率偏低問題，立委問及未來是否打算加速，並趕上成熟國家市場？「目前各國才初步邁入立法階段，發展中市場都有這樣相同的趨勢，金管會對虛擬市場態度是『不急，但也不想落後』。」彭金隆的回應與日前出席台灣週的說法一致。

他也強調，金管會只管「防制洗錢」階段，若專法通過，會把虛擬資產業者當做「類金融機構」，採行高度監管，未來會要求虛擬資產業者建立包括內稽內控、財務等標準。目前只是登記制，將來（立法通過）才會高度監理，例如：不能使用現金需用法幣帳戶，民眾跟銀行連結進行KYC（Know Your Customer，企業用來驗證客戶身分的程序）較易管理。

