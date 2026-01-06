虛擬資產納入資產配置？ 退休族慎防落入高報酬詐騙陷阱

【緯來新聞網】近期全球穩定幣發展快速，美元穩定幣在國際市場的流通量持續擴大，也讓台灣監理機關與金融圈高度關注。金管會已表態，正加速推動虛擬資產相關監理專法，未來不排除由銀行等金融機構發行合規穩定幣，為跨境支付與數位金融應用鋪路。在此趨勢下，境外穩定幣是否率先進入台灣、甚至引發資金外流，成為市場熱議焦點。

（圖／投資聊一SHOT）

政大金融科技研究中心主任王儷玲指出，台幣穩定幣的推動仍需要時間，但市場並不會等待台灣完全準備好。她解釋，一旦境外穩定幣大量進入，最有可能快速擴張的仍是美元穩定幣，資金可能因為追求更便利的跨境流通與收益條件，加速流向海外，形成金流外移的壓力。



王儷玲認為，面對國際趨勢，台灣不能只思考是否開放境外穩定幣進入，也必須同步評估推動「台幣穩定幣」的可行性。她指出，香港、新加坡、日本等地都已陸續啟動相關制度，目的在於維持金融競爭力、留住本地金流。若台灣遲遲未跟進，市場主導權與資金流向都可能被外部力量掌握。



從產業面來看，穩定幣的影響不僅限於金融市場，也可能為企業帶來實質改變。王儷玲指出，透過穩定幣進行跨境支付與清算，有機會降低交易成本、縮短結算時間，甚至實現24小時即時運作。對高度依賴國際貿易的台灣而言，特別是中小企業，若能結合區塊鏈驗證機制與智能合約，未來在資金周轉、供應鏈金融與融資應用上，可能出現新的發展空間。



在退休投資議題上，王儷玲指出，美國已通過相關法案，開放401(k)退休帳戶可投資比特幣及其他加密資產，未來各國退休基金是否陸續納入數位資產，值得持續觀察。她表示，加密資產本身投資報酬率相對較高，但風險與波動度也明顯，因此不少人擔心市場一旦劇烈下跌，恐影響退休金安全。從長期投資角度來看，若將加密資產視為資產配置的一環，在傳統股債投資組合中小比例納入，有助於分散風險並提升長期投資報酬，但前提仍是以穩健、長期規劃為主，而非短線操作或追逐短期高報酬。



穩定幣本身並不會自行產生利息或收益，相關報酬通常須透過中心化交易所，或去中心化金融平台取得。她表示，這類運作模式涉及平台管理、資安與監管等層面，對於是否適合納入退休資產配置，仍須審慎評估。也強調，退休投資應以長期規劃與風險承受度為基礎，數位資產的應用，仍需納入整體資產配置一併考量。



