CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

為促進台灣區塊鏈金融加速接軌國際，CHAINSS 跨鏈科技2026聚焦探討穩定幣在合規前提下的企業應用情境，以及區塊鏈金融如何在現行監理制度中建構完善生態系。台北市議員詹為元今（9）日表示，虛擬資產產業正快速走向高門檻、強監理時代，這代表產業發展已從早期技術導向，轉向制度、法遵與實體經濟應用並重的階段。

詹為元指出，穩定幣與跨鏈技術若能在完善監理架構下，實際解決企業跨境金流、結算效率與風險控管問題，不僅有助提升台灣企業的國際競爭力，也能成為金融科技服務產業升級的重要工具。

詹為元強調，地方政府與民意代表將持續關注相關法制與監理配套的落實情形，並期待中央主管機關在確保金融穩定與防制洗錢的前提下，為合規業者與創新應用保留發展空間，讓區塊鏈金融真正服務產業與實體經濟。

虛擬資產邁向高門檻強監理 詹為元：期待中央為合規業者保留發展空間 11

跨鏈科技業務經理鄭鈞中指出，在高度監理環境下，虛擬資產的發展重點已不在於交易量成長，而在於能否在合規架構內，協助企業解決跨境金流效率、結算成本與風險控管等實務問題。

鄭鈞中表示，跨鏈科技目前最成熟的應用場景，集中於企業跨境支付與供應鏈金融，例如國內進出口企業在跨境貿易中，經常面臨到帳時間冗長且不可控、資金流向不透明，以及外幣匯率波動帶來的風險，而透過跨鏈科技提供的穩定幣跨境結算服務，企業可實現即時到帳、降低匯率波動風險，並確保資金流動透明性，大幅提升資金周轉效率。

針對穩定幣與央行數位貨幣的發展趨勢進行分析，台灣金融發展協會理事長林昌平指出，穩定幣具備價格穩定、可程式化、跨境流通效率高及全天候運作等特性，相較傳統銀行體系的跨境交易更具優勢，未來在全球市場的發展潛力備受關注，如何善用其特性，已成為現代企業的重要課題。

近年來，台灣已將「虛擬資產平台及交易業務（VASP）」正式納入洗錢防制法規範，並由金融監督管理委員會負責制度設計與業者審查。依主管機關公開資訊，目前全台僅有9家業者通過VASP相關評選，其中僅4家同時取得4項營業許可，顯示虛擬資產業務已非單靠技術即可進入，而必須具備完整的法遵、資安與風控體系。

照片來源：詹為元粉專

【文章轉載請註明出處】